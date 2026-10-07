Сборная России обошла команду Украины в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА и обошла команду Украины

Tекст: Мария Иванова

В активе российской команды 1537,45 балла, передает РИА «Новости».

Рейтинг возглавляют действующие чемпионы мира испанцы (2011,57), на второй строчке идут финалисты мирового первенства аргентинцы (1972,80), третьими идут французы (1958,86).

Команда Украины (1535,27) опустилась с 33-й на 36-ю позицию. Во время последней международной паузы сборная России на своем поле обыграла команды Ирана (2:0) и Намибии (6:0), а также сыграла вничью с нигерийцами (3:3).

Украинцы в рамках Лиги наций провели два матча с венграми, обыграв соперников со счетом 1:0 и уступив со счетом 1:2, а также проиграли команде Северной Ирландии (0:3) и сыграли вничью с грузинами (0:0).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге.

В ноябре прошлого года российская команда впервые уступила в рейтинговом матче ФИФА после отстранения.