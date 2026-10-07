МВД заявило об отсутствии возможностей для вызова Павла Дурова

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас таких возможностей, как у американских спецслужб и французских, вызвать Дурова», – заявил Смуров на заседании президиума общественного совета при министерстве, передает РИА «Новости».

Он отметил, что создатель мессенджера занимает антироссийские позиции, а администрация платформы не реагирует на предложения министерства о контактах в части борьбы с пропагандой наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведомство обвинило Telegram в отказе сотрудничать по борьбе с наркотиками.

На прошлой неделе правоохранительные органы раскрыли новую схему кражи аккаунтов в мессенджере.

Летом министерство предупредило о краже учетных записей через мошеннические схемы с топливом.