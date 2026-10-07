Такаити: Япония не будет участвовать в совместных ядерных миссиях США

Tекст: Дарья Григоренко

«Такая концепция неприемлема для правительства», – заявила Такаити в ходе прений в парламенте, передает ТАСС.

При этом ранее в среду премьер не дала четкого ответа на вопрос, станет ли она соблюдать три неядерных принципа Японии, которые запрещают иметь, производить или ввозить ядерное оружие. Она отказалась делать предположения о новых документах по безопасности, которые правительство планирует принять в конце года.

Часть японских экспертов выступает за пересмотр неядерных принципов и обладание атомными подлодками. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее призывал к дискуссии по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Японии пообещала укреплять альянс с США.

В прошлом месяце США выразили готовность применить ядерное оружие для защиты Японии и Южной Кореи.

Летом японовед Виктор Кобяков сообщил о способности Японии создать собственное ядерное оружие за один год.