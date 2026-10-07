В подмосковной Коломне нашли 28 артиллерийских снарядов времен войны

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что строители нашли взрывоопасные предметы в микрорайоне Подлипки во время земляных работ и сразу обратились в экстренные службы, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда установили, что в грунте находятся 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Среди них оказались 12 боеприпасов калибра 122 мм, шесть – 45 мм, десять – 37 мм.

Специалисты с соблюдением всех мер безопасности вывезли опасные находки на полигон и успешно их ликвидировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году со дна Балтийского моря за месяц подняли более 9,5 тыс. снарядов времен войны.

Тогда обнаруженный около училища в Москве боеприпас вывезли на утилизацию.