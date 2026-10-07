Ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце

На данный момент рост активных областей на Солнце остановился, что вызвало резкое снижение мощности наблюдаемых вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что если еще вчера предполагалась возможность вспышек X-класса, то сейчас активность снизилась до уровня «C». Возврата к прежнему состоянию пока не предвидится. Вращение Солнца также уводит активные центры от линии Солнце-Земля.
При этом выброшенное Солнцем во вторник плазменное облако достигнет Земли в пятницу утром. Ожидается, что оно вызовет магнитные бури умеренного уровня G2, которые продлятся от 10 до 12 часов. Из-за утреннего времени прибытия плазмы вероятность наблюдения полярных сияний остается неопределенной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца.
В понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.
В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.