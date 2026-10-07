Обладательница титула «Мисс БРИКС» опровергла слухи о свадьбе

Мисс БРИКС Алексеева опровергла слухи о свадьбе с бизнесменом Мительманом

Tекст: Дарья Григоренко

Модель записала видеообращение, в котором прокомментировала сообщения о торжестве, передает РИА «Новости».

«Я думала, что все утихло, но оказывается, что нет. За пять минут мне прислали десятки сообщений – все паблики размещают информацию о моей свадьбе», – заявила Алексеева.

Модель возмутилась тем, что распространение недостоверной информации расстроило ее родственников и друзей, которые не знали о празднике. По ее словам, в день предполагаемой свадьбы она находилась на учебе в московском медицинском вузе.

«Журналисты не узнают информацию у первоисточников. Своими сообщениями очень легко в один миг испортить репутацию человека. В данный момент я нахожусь в Москве, у меня лучевая диагностика. В день свадьбы я была на патологической анатомии. У меня не такая веселая жизнь, как мне приписывают», – заключила она.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Алексеева и бизнесмен Илья Мительман провели закрытую церемонию стоимостью 60 млн долларов. Отмечалось, что на празднике якобы выступили Джаред Лето, Энрике Иглесиас и Тилль Линдеман, а гости подписали договоры о неразглашении.

Пара публично объявила об отношениях в начале сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году.

Участница от России Валентина Алексеева завоевала титул первой победительницы смотра.