Москвич получил девять суток ареста за прыжок голышом на пути в метро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вечером 2 октября молодой человек в обнаженном виде спрыгнул на жесткий путь, прошелся по нему, после чего вернулся на платформу, где был задержан полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Медведкова виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на девять суток», – сообщили в инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве мужчину арестовали за съемку под юбкой в метро. В конце сентября правоохранители задержали укравшего 45 тыс. рублей пассажира метро. В прошлом месяце суд арестовал напавшего с ножом на женщину возле метро петербуржца.