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    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня

    Раввин посоветовал израильским солдатам не смотреть на поющих женщин

    Военный раввин запретил солдатам ЦАХАЛ пропускать церемонии из-за женского пения

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле разгорелся скандал после того, как религиозным солдатам бригады «Голани» сообщили о невозможности пропускать официальные мемориальные церемонии, если на них будут петь женщины.

    Военный раввин тренировочной базы бригады «Голани» майор Ури Леви разослал сообщение с требованием присутствовать на церемонии памяти солдат, павших в ходе войны, передает Israel National News.

    Леви отметил, что по правилам совместной службы Армии обороны Израиля солдатам не разрешается уклоняться от государственных мероприятий из-за женского вокала или особенностей религиозного образа жизни. Тем, кому трудно слушать женское пение, раввин посоветовал опустить голову и не смотреть на сцену.

    Организация «Жены солдат за святость лагеря» подвергла решение резкой критике. Активисты обвинили военный раввинат в попрании религиозного образа жизни соблюдающих традиции военнослужащих. Организация призвала министра обороны Израиля Исраэля Каца и главного раввина ЦАХАЛ бригадного генерала Эяля Крима разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. Летом командир элитной израильской бригады «Голани» погиб на юге Ливана. В прошлом году израильская полиция задержала первого ультраортодокса, уклонявшегося от службы в армии.

    4 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что при проверке списка экипажа рейса Flydubai никто не был отмечен как угроза, хотя второй пилот, по версии следствия, готовил попытку теракта при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

    Из допроса второго пилота рейса Flydubai Хамама аль-Хаммами следует, что он намеревался захватить самолет по пути из Дубая в Израиль и в момент захода на посадку направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы вызвать массовые жертвы. Захват он начал над Иорданией, чтобы полет выглядел обычным рейсом, но план был сорван, когда капитану Смиту Маччхару удалось открыть дверь кабины и пассажиры вернули контроль над самолетом, сообщает Israel National News.

    По данным израильского телеканала Channel 13, аль-Хаммами рассказал следователям, что выбрал именно эту авиакомпанию из-за рейсов в Тель-Авив. «Я искал и проверял, какие авиакомпании летают в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я попытался устроиться во все эти компании. Я спланировал атаку до того, как меня наняли», – цитирует его телеканал.

    В расследовании участвуют сотрудники Моссада, авиационные эксперты, а также представители саудовских и оманских спецслужб и как минимум двое американских разведчиков, пишет Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ОАЭ. Тот утверждает, что аль-Хаммами рассматривал и вариант тарана высотного здания в Израиле по примеру атак 11 сентября, в том числе башен комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, и ранее был уволен из Oman Air за экстремистские взгляды, после чего жил в Марокко, посещал Сирию и затем устроился в Flydubai.

    Власти ОАЭ сообщили, что перед вылетом передали Израилю данные о пассажирах и членах экипажа рейса Flydubai, включая имена и гражданство, но ни один человек в списке не был отмечен как подозрительный, передает PBS. Служба общей безопасности Израиля ISA заявила, что проверка зарубежных пассажирских списков относится к компетенции Минтранса, тогда как Мири Регев настаивает, что ее ведомство не получало перечня на этот рейс и что за безопасность в авиации отвечают спецслужбы; расследование, в котором участвуют сразу несколько стран, продолжается и должно установить, как копилоту удалось попасть в экипаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия пассажира и пилота рейса Flydubai предотвратили новый теракт по типу 11 сентября. В среду израильский телеканал сообщил, что самолетом Flydubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ. Власти Израиля признали резню на борту этого рейса терактом.

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    4 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Израиль объявил о подготовке к внезапной войне

    Глава Генштаба Израиля заявил о подготовке к внезапной войне

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израиль продолжит наносить упреждающие удары по возникающим угрозам и планирует расширить возможности вооруженных сил, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Замир выступил на конференции высокопоставленных командиров ЦАХАЛ на базе Глилот, посвященной завершению расследования провалов 7 октября 2023 года, пишет Israel National News. Он подчеркнул, что военные должны готовиться к возможной внезапной войне и укреплять способность противостоять угрозам на нескольких фронтах.

    «Мы строим стратегию ЦАХАЛ с готовностью к внезапной войне, включая упреждающее предотвращение серьезных угроз по мере их развития... Кто бы ни угрожал причинить нам вред и ни наращивал возможности для этого – мы будем действовать заранее и нанесем им решающий удар», – заявил Замир.

    Он отметил, что Израилю необходима более крупная армия, способная реагировать на одновременные угрозы из-за небольших размеров страны и отсутствия стратегической глубины. По его словам, 2027 год будет посвящен расследованию войны в целом, включая анализ отдельных театров боевых действий.

    В ходе конференции Замир вручил почетную грамоту прапорщику В. из Подразделения 8200, который до 7 октября предупреждал о подготовке ХАМАС к масштабной внезапной атаке. Глава Генштаба призвал поощрять независимое мышление в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. В марте ЦАХАЛ объявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. В прошлом году глава Генштаба Израиля заявил о готовности к длительной кампании.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai

    CBS News: Израиль был готов сбить пассажирский рейс Flydubai

    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, согласно сообщениям издания, мог получить право отдать приказ на уничтожение пассажирского самолета Flydubai после атаки на капитана в кабине пилотов. Истребители ВВС Израиля были подняты в воздух, и воздушное пространство было закрыто.

    Израильские военные были готовы сбить пассажирский самолет Flydubai с более чем 150 гражданами Израиля на борту, если бы он продолжил курс к стране после нападения на капитана в кабине, сообщили два израильских источника, знакомых с инцидентом, телеканалу CBS News, передает Israel National News.

    По данным источников, в Израиле действует давний протокол на случай захвата пассажирского лайнера и попытки использовать его для крупной атаки. После резкого снижения высоты примерно на 14 тыс. футов ВВС Израиля безуспешно пытались связаться с экипажем, был активирован командный комитет, создан центр управления, подняты истребители и закрыто воздушное пространство. Позже истребители отозвали, когда стало ясно, что самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, при этом саудовские ВВС также подняли свои самолеты.

    Источники отметили, что если бы рейс 1073 продолжил движение к Израилю и вошел в заранее определенную зону, израильские истребители были бы готовы войти в воздушное пространство Иордании для визуальной проверки. Пилоты максимально приблизились бы к лайнеру, осмотрели кабину и салон и передали бы данные в ВВС и комитет; в случае подтверждения захвата решение о возможном уничтожении самолета при угрозе крупного удара по целям вроде башен Азриэли или аэропорта Бен-Гурион должен был бы принять премьер-министр Нетаньяху после консультаций с министром обороны Израэлем Кацем.

    Израильский чиновник сообщил CBS News, что второй пилот, гражданин Омана Хамам аль Хамами, во время допроса в Объединенных Арабских Эмиратах якобы признался, что планировал атаку еще до трудоустройства в Flydubai и намеревался направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. По предварительным данным израильского расследования, попытка захвата рассматривается как одиночная атака, однако следствие продолжается и отрабатывает все возможные версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание сообщило, что второй пилот рейса Flydubai заранее планировал таран аэропорта Бен-Гурион. В среду газета передала, что израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai. В тот же день власти Израиля признали инцидент на борту этого самолета терактом.

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    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

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    5 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Жителей Вашингтона на русском базаре угостили пельменями

    Tекст: Антон Антонов

    У русского православного собора святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне в нескольких километрах от Белого дома в воскресенье состоялся традиционный русский базар, который собрал сотни прихожан и гостей, среди них звучали русский, английский, сербский, грузинский и другие языки, сообщают информационные агентства.

    Протоиерей Виктор Потапов пояснил, что базар ежегодно проводится в начале октября и служит возможностью рассказать о православии тем, кто прежде о нем не слышал, передает РИА «Новости».

    «Во время базара мы открываем двери нашего храма и каждый час проводим тур для гостей и рассказываем им о православии. Наши американские соседи и друзья видят, какую красоту наша православная церковь создала своим искусством, своим пением, иконописью», – рассказал он.

    По словам священника, после таких экскурсий некоторые гости начинают чаще приходить на богослужения и принимают крещение. Одним из тех, кто пришел к православию благодаря просветительской деятельности прихода, стал Питер Норрис, который теперь отвечает за интернет-трансляции богослужений и базара и отмечает, что храм несет веру всем заинтересованным и помогает бедным, а базар поддерживает эти направления служения.

    Отец Виктор уточнил, что средства, собранные во время праздника, идут на ежедневную приходскую деятельность, помощь нуждающимся приходам и отдельным людям в США и России, а также на духовную миссию Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме. Он добавил, что организаторы стремятся знакомить соседей с русской культурой, приглашая танцоров и музыкантов, а в этом году программа включала выступления сербских, грузинских и венгерских коллективов наряду с ансамблями русской музыки и детскими танцевальными группами.

    По данным издания, базар сопровождали и небольшие протестные группы, которые под видом поддержки Украины через громкоговорители пытались помешать выступлениям на сцене, тогда как в соборе в это время служили молебен о мире на Украине.

    Гостям предлагали различные блюда: пельмени, голубцы, шашлык, бефстроганов, домашнюю выпечку, чай из самовара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США фиксируется рост числа переходов американцев, в том числе молодых мужчин, в Русскую православную церковь.

    СМИ сообщают о заметной тенденции перехода молодых западных верующих в православие русской традиции.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

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    4 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Израильский писатель высмеял реакцию Запада на инцидент с рейсом Flydubai

    Israel National News: Писатель высмеял реакцию ЕС на ЧП с рейсом Flydubai

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильский терапевт и писатель Дэниел Уинстон опубликовал сатирическую статью, в которой высмеял возможную реакцию Евросоюза и международных организаций на действия пассажиров, обезвредивших вооруженного пилота на рейсе Flydubai.

    Израильский автор Дэниел Уинстон написал сатирическую колонку, посвященную реакции международного сообщества на инцидент с рейсом авиакомпании Flydubai, пишет Israel National News. В своем материале он иронизирует над предвзятым отношением западных структур к израильтянам.

    По сюжету статьи, Евросоюз выпускает заявление с осуждением пассажиров за «незаконную оккупацию кабины пилотов, которая им не принадлежит». Автор фантазирует, что европейские чиновники призвали бы к переговорам и предложили «двухкресельное решение», оставив контроль над штурвалом за нападавшим вторым пилотом.

    Также Уинстон высмеял ООН, которая в его тексте созывает экстренное заседание и принимает резолюцию с осуждением «израильской практики выживания». Досталось и западным СМИ, которые, по мнению автора, старались бы оправдать человека с ножом, одновременно осуждая обезвредившего его израильтянина за службу в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу выяснилось, что напавший на командира пилот Flydubai подвергся влиянию радикалов. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении пассажирами самолета нового 11 сентября. В среду израильские власти официально признали резню на рейсе террористическим актом.

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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    4 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Сирия обвинила Израиль в нарушении соглашения 1974 года на Голанских высотах

    МИД Сирии обвинил Израиль в строительстве укреплений на Голанских высотах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства говорится, что Дамаск решительно осуждает совершаемые израильской стороной нарушения соглашения 1974 года. Последним таким случаем стало завершение работ на линии «Суфа-53», передает РИА «Новости».

    Линия «Суфа-53» представляет собой израильский военно-инженерный проект в районе Кунейтры, включающий военную дорогу, земляные валы и траншеи вдоль линии разграничения. При этом соглашение между двумя странами предусматривало создание буферной зоны под контролем сил ООН и ограничение военного присутствия в прилегающих районах.

    В МИД Сирии подчеркнули, что продолжающиеся израильские наземные вторжения представляют прямую угрозу региональной безопасности, и призвали международное сообщество принять действенные меры для прекращения подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии. В августе спецпосланник США отказался от слов об оккупации Израилем Голан. В прошлом году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.

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    5 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

    МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.

    «Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.

    В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.

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    5 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

    Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

    В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.

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    6 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Парламент Армении утвердил состав комиссии по изучению «кризиса в церкви»

    Парламент Армении сформировал комиссию из 11 депутатов по вопросам церкви

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В парламенте Армении утвердили проект формирования следственной комиссии по изучению «кризиса в церкви», в которую войдут 11 депутатов.

    Армянское Национальное собрание утвердило состав следственной комиссии о «кризисе в церкви». Всего в него войдут 11 парламентариев, сообщила пресс-служба законодательного органа власти страны, передает ТАСС.

    По итогам голосования в состав комиссии войдут семь депутатов от фракции «Гражданский договор», трое парламентариев от фракции «Сильная Армения» и один от фракции «Армения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу парламент Армении создал следственную комиссию по вопросам церкви.

    Ранее армянские депутаты раскрыли истинные цели Европы по отношению к стране.

    В августе отказ пригласить католикоса вызвал скандал в парламенте Армении.

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    5 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования от авиационных властей Израиля после инцидента с рейсом авиаперевозчика Flydubai, сообщили в компании.

    Перевозчик сообщил, что Red Wings продолжит полеты в Израиль в полном объеме, несмотря на новые требования со стороны авиационных властей страны, передает ТАСС.

    «После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям. Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

    В компании подчеркнули, что в Red Wings, как и во всей российской авиаотрасли, действуют повышенные стандарты безопасности полетов.

    Представители перевозчика добавили, что особое внимание уделяется профессиональному отбору и подготовке пилотов, а также членов экипажа. Все установленные стандарты неукоснительно соблюдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты в Тель-Авив по требованию властей.

    Генеральная прокуратура ОАЭ признала инцидент на борту попыткой теракта. Второй пилот планировал таран терминала израильского аэропорта Бен-Гурион.

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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