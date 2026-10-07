Рубио призвал журналиста называть искусственный интеллект суперинтеллектом

«Он называется суперинтеллект», – заявил Рубио на пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах, передает ТАСС.
Рубио отметил, что правительство США создало рабочую группу для изучения вопросов регулирования суперинтеллекта, связанных с ним угроз и преимуществ. Госсекретарь также подчеркнул намерение Вашингтона координировать действия в этой сфере со своими союзниками.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства ИИ переименован в суперинтеллект. Одновременно руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта заключили соглашение о контроле над этой технологией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.
Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.
На прошлой неделе Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».