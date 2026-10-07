МВД обвинило Telegram в отказе сотрудничать по борьбе с наркотиками

МВД назвало Telegram местом вовлечения подростков в наркопреступления

Tекст: Елизавета Шишкова

Помимо даркнета, Telegram активно используется для вовлечения подростков в наркопреступления, заявил Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России, передает ТАСС.

«Есть целый ряд небезызвестных сетей, тот же самый Telegram, основатель которого, к сожалению, в общем-то, занимает антироссийские позиции, откровенно скажу, на наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших «подопечных» идет именно через вот эту сеть», – заявил он.

Смуров также подчеркнул, что МВД активно взаимодействует с администраторами социальных сетей и мессенджеров для своевременного удаления контента, пропагандирующего наркотики. Ежедневно блокируются сотни тысяч подобных ресурсов. Он напомнил о введенной с 1 марта уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, добавив, что количество пресеченных административных правонарушений в этой сфере за последние десятилетия выросло в семь раз.

Кроме того, врио начальника управления отметил, что на российском рынке в настоящее время доминируют синтетические наркотики, которые производятся подпольно и распространяются в основном через интернет. В связи с этим вводится дополнительный контроль за оборотом прекурсоров и химических веществ, применяемых для производства наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД раскрыли новую схему кражи аккаунтов в Telegram.

Летом ведомство сообщило, что мошенники совершили 24 тыс. хищений через Telegram.

В июне МВД предупредило о краже Telegram-аккаунтов через схемы с топливом.