Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону

Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону

Tекст: Дарья Григоренко

«Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».

Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.

«Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.

В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.