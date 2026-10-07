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    7 октября 2026, 11:53 • Новости дня

    Рубио обозначил условие соглашения США с Ираном

    Рубио: Любое соглашение с Ираном должно гарантировать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любое соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «И все, на что они согласятся и что будет приемлемо для Соединенных Штатов, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил Рубио на пресс-конференции в Афинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Госсекретарь США также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, предшествовавшему конфликту между Вашингтоном и Тегераном.

    По его словам, недавние события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Зависимость от одного источника дает рычаги давления отдельным странам, подчеркнул Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за действий США.

    В тот же день Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    4 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана решили увеличить дальность своих ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами, который начался в феврале.

    Иранская армия уже начала работу над увеличением дальности своих ракет, передает РИА «Новости». Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия подтвердил, что военные сделали соответствующие выводы на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

    «В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении», – заявил Акраминия.

    На данный момент Тегеран располагает ракетами средней дальности, способными поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана пересмотрели подход к обеспечению национальной безопасности.

    Представители иранской армии подготовили для США неожиданные варианты ведения войны с применением новой техники.

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    4 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    Fox News: Иран усиливает теневую войну

    Tекст: Игорь Иножарский

    Недавние инциденты на рейсе Flydubai и около британской авиабазы Фэрфорд вызвали опасения среди американских экспертов, что Иран может изменить свою тактику и усилить теневую войну.

    Нападения породили опасения, что Иран может увеличить количество скрытых атак по мере затягивания конфликта с США и Израилем. При этом эксперты предостерегают от поспешных выводов о причастности Тегерана или изменении его стратегии, пишет Fox News.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о «веских признаках» роли Ирана в предполагаемом террористическом сговоре около авиабазы Фэрфорд. В то же время Дональд Трамп отметил возможную связь Ирана с инцидентом на рейсе Flydubai, где второй пилот, как утверждается, напал на капитана с ножом и попытался разбить самолет.

    Даниэль Байман из Центра стратегических и международных исследований считает, что случай в Фэрфорде больше соответствует недавнему использованию Ираном наемных оперативников. В то же время нападение на Flydubai было бы значительным отступлением от традиционных методов.

    Мэтью Левитт из Вашингтонского института подчеркнул, что Иран стремится увеличить дистанцию между собой и исполнителями зарубежных операций для сохранения возможности отрицания причастности. По его мнению, Тегеран может использовать зарубежные заговоры для оказания давления на западные правительства.

    Несмотря на эти опасения, у Ирана могут быть причины для сдержанности. Теракт против американцев может объединить общественное мнение США и привести к дальнейшей эскалации против Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду глава израильского Минобороны охарактеризовал инцидент с самолетом Flydubai как теракт.

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    4 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Иран возобновил авиасообщение с Ираком

    Иран возобновил авиасообщение с Ираком после снятия ограничений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские авиакомпании возобновили полеты в иракский город Наджаф после того, как правительство Ирака сняло ранее введенные ограничения, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, Иран возобновил авиасообщение с Ираком, сняв все препятствия для полетов. Первый после перерыва иранский самолет приземлился в аэропорту иракского города Наджаф, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями.

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    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Министр нефти Ирана подал в отставку

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, вместо него временно исполняющим обязанности назначен глава Национальной нефтяной компании Хамид Борд, сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

    «Приняв отставку Мохсена Пакнаджада, президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Борда исполняющим обязанности министра нефти», – заявил он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    В тот же день Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 03:41 • Новости дня
    Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

    «Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

    Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

    Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов к переговорам и проверкам по ядерной программе, но после визитов инспекторов МАГАТЭ иранские объекты подвергались ударам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.

    Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

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    5 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана

    Командующий КСИР: Силы США отошли более чем на 1000 км от границ Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Али Фадави сообщил, что американские силы отошли более чем на 1000 км от границ республики.

    «Американцы бежали и отошли более чем на 1000 км от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния Исламской республики и мощи сухопутных войск КСИР», – заявил Фадави.

    По его словам, американские корабли впервые покинули Персидский залив, Ормузский пролив, Оманское море и северную часть Индийского океана. Пролив уже несколько месяцев контролируется Ираном, отмечает ТАСС.

    Фадави также указал, что США не достигли поставленных целей в ходе войны. Тегеран и Маскат совместно разработали правила судоходства в Ормузском проливе. Капитаны судов вынуждены использовать южную часть пролива, однако Фадави предупредил, что суда могут подвергнуться действиям со стороны иранских военных.

    По альтернативному маршруту перевозится лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США.

    В тот же день глава МИД Ирана пригрозил Вашингтону мощным ответом на возможные удары.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

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