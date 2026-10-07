Рубио обозначил условие соглашения США с Ираном

Рубио: Любое соглашение с Ираном должно гарантировать отказ от ядерного оружия

Tекст: Дарья Григоренко

«И все, на что они согласятся и что будет приемлемо для Соединенных Штатов, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил Рубио на пресс-конференции в Афинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Госсекретарь США также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, предшествовавшему конфликту между Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, недавние события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Зависимость от одного источника дает рычаги давления отдельным странам, подчеркнул Рубио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за действий США.

В тот же день Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.