Ученый из Кембриджа назвал соглашения стран со Starlink сделкой с дьяволом

Business Insider: В Кембридже назвали соглашения со Starlink сделкой с дьяволом

Tекст: Мария Иванова

Глава компании может единолично принимать решения о том, как, когда и где граждане или военные какой-либо страны могут получать доступ к глобальной сети интернет, пишет Business Insider.

Ближайшей исторической аналогией геополитической силы такого уровня Терци назвал британский торговый конгломерат Ост-Индской компании, который в прошлом управлял большей частью английских торговых маршрутов в Азии. По мнению эксперта, SpaceX уже превзошла этот конгломерат в современном доминировании на рынке, отмечает ТАСС.

В качестве примера приводятся сложные взаимоотношения между Украиной и SpaceX. Илон Маск разрешил применять терминалы Starlink для нужд украинских войск, однако в дальнейшем неоднократно угрожал ограничить возможности их использования.

В частности, он запретил применять оборудование для наведения ударов вглубь территории России. Свою позицию бизнесмен аргументировал нежеланием делать компанию полноценным участником конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

Летом Варшава пригрозила Маску прекратить оплату Starlink для украинской армии.

Ранее ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска.