В АТОР исключили падение спроса на туры в Таиланд из-за нового сбора

АТОР: Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос среди россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спрос россиян на туры в Таиланд не снизится в случае введения в стране туристического сбора, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«В случае реализации данной инициативы туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тыс. рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают это спокойно», – пояснили в ассоциации.

В АТОР напомнили, что планы по введению туристического сбора анонсировались властями королевства много раз на протяжении последних нескольких лет, однако каждый раз сроки переносились.

Ранее газета Bangkok Post написала, что правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов (около 13,5 доллара) с иностранных граждан в первом квартале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры опровергли слухи о ковид-апокалипсисе в Таиланде.



