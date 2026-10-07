Путин назвал русский язык уникальным достоянием России

Президент Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Съезда русистов Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметив особую роль русского языка в формировании страны как единого многонационального государства.
«Русский язык является нашим уникальным, бесценным достоянием, которым мы искренне гордимся и которое должны беречь. Именно русский язык во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство и на протяжении столетий обеспечивает связь поколений, преемственность и взаимообогащение культур, традиций дружбы и добрососедства между народами», – говорится в послании Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Путин добавил, что благодаря труду, мужеству и гражданской позиции учителей, филологов и писателей жители Крыма, Донбасса и Новороссии отстояли свое право говорить на родном языке и сохранили любовь к русской литературе.
Путин выразил уверенность, что съезд пройдет плодотворно, а его участники поделятся практическим опытом в сфере продвижения русского языка.
Ранее Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России.
Также Путин призвал бережно относиться к русскому языку.
В июле президент Владимир Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения.