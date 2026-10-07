В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье

Работа площадью около 200 квадратных метров создана в рамках проекта «Счастье – это…». В ее основу легла фраза, произнесенная Владимиром Путиным на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь».
«Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь – вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича о секрете семейного счастья, по-моему, здесь подходят больше всего», – рассказал Дульмаченко.
Художник добавил, что многие давно обращали внимание на стену во дворе, где прошло детство президента. По мнению автора, новая работа послужит примером диалога между городом и сообществом уличных художников. Историческая среда Петербурга предъявляет особые требования к граффити, и подобные проекты помогут современному искусству органично существовать в городе.
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