Европарламент подготовил доклад об угрозе европейской безопасности со стороны Китая

Politico: Депутаты Европарламента призвали к ужесточению политики в отношении Китая

Tекст: Игорь Иножарский

Доклад призывает к ужесточению подхода к отношениям Европейского союза с Китаем, выходящему за рамки торговых мер, пишет Politico.

Голосование по докладу в Европарламенте состоится в среду, накануне визита еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича в Пекин.

«Я хочу, чтобы он отправился туда с максимально сильным мандатом от этого дома. У Европы есть экономическая мощь. Пришло время ее использовать», – заявила автор доклада Хильде Ваутманс.

Многие депутаты отметили необходимость борьбы с «нарушениями прав человека» в Китае, эскалацией в Тайваньском проливе и ролью Пекина в конфликте на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. Евросоюз пригрозил Китаю ответными мерами. В прошлом месяце Минкоммерции КНР сообщило о намерении Пекина урегулировать торговые споры с ЕС.