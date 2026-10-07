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    7 октября 2026, 10:49 • Новости дня

    Европарламент подготовил доклад об угрозе европейской безопасности со стороны Китая

    Politico: Депутаты Европарламента призвали к ужесточению политики в отношении Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Комитет по иностранным делам Европарламента подготовил доклад, в котором Китай назван геополитическим противником, подрывающим европейскую безопасность, пишет Politico.

    Доклад призывает к ужесточению подхода к отношениям Европейского союза с Китаем, выходящему за рамки торговых мер, пишет Politico.

    Голосование по докладу в Европарламенте состоится в среду, накануне визита еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича в Пекин.

    «Я хочу, чтобы он отправился туда с максимально сильным мандатом от этого дома. У Европы есть экономическая мощь. Пришло время ее использовать», – заявила автор доклада Хильде Ваутманс.

    Многие депутаты отметили необходимость борьбы с «нарушениями прав человека» в Китае, эскалацией в Тайваньском проливе и ролью Пекина в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. Евросоюз пригрозил Китаю ответными мерами. В прошлом месяце Минкоммерции КНР сообщило о намерении Пекина урегулировать торговые споры с ЕС.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    6 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ новых членов к рынку ЕС после вступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть возможность сохранения ограничений для новых членов ЕС, включая Украину, в таких областях, как свободное перемещение работников и сельское хозяйство, после их вступления в союз.

    ЕК подготовила предложения по подготовке Евросоюза к расширению, в которых говорится о возможности использования переходных механизмов для новых стран-членов. Ограничения могут коснуться свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, финансирования и других чувствительных сфер, сообщает РИА «Новости».

    Таким образом, получение членства в ЕС не гарантирует немедленного распространения всех правил союза на новые страны. Условия и сроки действия переходных периодов будут определяться индивидуально при вступлении.

    Кроме того, Еврокомиссия предложила увеличить период применения защитных мер в экономике, на внутреннем рынке, в сфере юстиции и внутренних дел после вступления новых членов. Также планируется создать механизм на случай серьезных нарушений новыми членами основополагающих ценностей ЕС, который позволит приостанавливать право голоса страны в Совете ЕС и лишать ее финансирования.

    Данные меры будут применяться к будущим государствам-членам, среди которых ЕК назвала Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    В субботу Еврокомиссия оставила Киев без 8 млрд долларов на оборону.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    6 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

    Депутат ЕП Картайзер предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.

    «Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.

    Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.

    «Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.

    Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами.

    Евродепутат Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом.

    Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.

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    6 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

    По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

    В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.

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    6 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Еврокомиссия назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС «только на бумаге»

    ЕК: Грузия является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    В настоящее время Тбилиси числится в списках претендентов на евроинтеграцию лишь номинально, заявила еврокомиссар, передает РИА «Новости». «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос.

    Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы.

    Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года посол Германии в Грузии Петер Фишер объявил о заморозке процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Незадолго до этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

    В 2024 году власти Грузии заморозили вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    6 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЕК не стала обещать Армении раннюю интеграцию без статуса кандидата в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия не предлагает специальных пакетов поддержки для стран, не имеющих статуса кандидата на вступление в Европейский союз, включая Армению.

    «В этом обзоре подготовки к вступлению мы не говорим о специальных пакетах поддержки. Это большая дорожная карта для нас внутри Европейского союза, чтобы подготовиться самим и дать сигнал странам-кандидатам, что мы готовы: если они выполняют свои обязательства, мы выполняем свои», – сказала Кос, отвечая на вопрос о возможности ранней интеграции Армении, передает РИА «Новости».

    При этом еврокомиссар не стала уточнять, сможет ли Ереван получить доступ к предложенным новым механизмам интеграции до получения официального статуса кандидата. Вместо этого Кос напомнила о текущих направлениях сотрудничества, отметив, что Армения – единственная страна, с которой ЕС обсуждает либерализацию визового режима.

    Кос также указала на торговую поддержку, которую Брюссель оказывает Еревану, позволив экспортировать 80% армянской продукции в ЕС без таможенных пошлин, а также упомянула специальный экономический пакет для развития экономики страны.

    Сейчас Армения не является кандидатом на членство в Евросоюзе, а предложенные Еврокомиссией механизмы глубокой интеграции в сферах энергетики, транспорта и безопасности рассчитаны на страны-кандидаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России назвали интерес Евросоюза к Армении показным. Ранее в Кремле напомнили стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявляла о распространении украинского опыта на Армению.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе

    Запасов газа в хранилищах Евросоюза оказалось достаточно на два месяца зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) при отсутствии новых поставок хватит примерно на 60–70 дней потребления зимой, свидетельствуют расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 млрд кубометров, в них находится порядка 75–76 млрд кубометров газа (около 73% заполненности). При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1–1,3 млрд кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на два месяца, пишет РИА «Новости».

    Хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются трубопроводные поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

    Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года хранилища были заполнены более чем на 99%, в 2024 году – более чем на 90%, а 1 октября 2025 года – на 83%.

    Накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила: «Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию». В ЕК связали риски со «значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

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    6 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за рост цен на электроэнергию в Европе на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политиков.

    «Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

    Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.

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    6 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    В МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией

    МИД: Евросоюз подстрекает Грузию к губительной конфронтации с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Европейский союз подстрекает Грузию к губительной конфронтации с Москвой и регулярно упрекает Тбилиси за отказ от введения антироссийских санкций.

    «Еэсовцы подстрекают Грузию к губительной конфронтации с Россией. Кроме того, регулярно упрекают Тбилиси за неприсоединение к антироссийским санкциям», – заявил Калугин, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что присоединение к санкционной политике стало первоочередным требованием ко всем кандидатам на вступление в ЕС. Грузинские власти честно отвечают, что подобные ограничения не нанесут ущерба России, но приведут к крайне тяжелым последствиям для самой республики, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

    В результате Брюссель начал вводить санкции против грузинского бизнеса. При этом Москва исходит из того, что выстраивание отношений с Европейским союзом является исключительной прерогативой руководства в Тбилиси, добавил Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшего спецпредставителя по России Зураба Абашидзе назначили послом Грузии в Боснии и Герцеговине.

    В воскресенье в Тбилиси припомнили Евросоюзу поддержку беспорядков в стране.

    В середине прошлого месяца страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций.

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    7 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Мирошник назвал одно из препятствий Киеву для вступления в Евросоюз

    Мирошник: Киев пытается совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Стремление Киева захватить европейский сельскохозяйственный рынок заблокирует процесс интеграции страны в Евросоюз, считает посол по особым поручениям Родион Мирошник.

    «Попытки Киева совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза станут существенным препятствием для Украины в проведении переговоров о вступлении в ЕС», – заявил дипломат ТАСС.

    Мирошник добавил, что соседние государства выступят категорически против поставок дешевой продукции. По его мнению, польский премьер Дональд Туск под давлением местных фермеров не допустит разорения европейских хозяйств.

    Так российский дипломат прокомментировал заявление украинского министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, который заявил, что его стране не нужно частичное членство, если фермеры не получат полного доступа к торговле зерном.

    Еврокомиссия недавно предложила реформировать процедуру расширения объединения. Инициатива подразумевает поэтапное присоединение и сохранение квотных ограничений на поставки зерна, однако украинские власти отвергли подобный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению. В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году. ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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    7 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны испытывают сложности с закупкой сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках, так как азиатские цены превышают европейские, делая поставки в Азию более выгодными.

    Спотовые цены на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по индексу JKM со второй половины сентября стабильно выше котировок на нидерландском хабе TTF. В среднем разница составляет 8% в пользу Азии, что привлекает туда больше поставщиков, передает ТАСС.

    Из-за этого Европа не может выйти на прошлогодние рекордные объемы импорта СПГ. Несмотря на продолжающуюся закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), темпы пополнения запасов вскоре могут снизиться из-за предстоящего похолодания.

    На 5 октября европейские ПХГ были заполнены на 72,83%, что является минимальным показателем для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 79,8 млрд кубометров газа. По прогнозам Газпрома, Европа может не достичь уровня заполненности в 75% и столкнется с трудным осенне-зимним сезоном.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря, однако в этом году на фоне дефицита этот показатель может быть снижен до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

    МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз превратил зеленую повестку в культ и отказывается признавать свои просчеты в этой сфере.

    По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

    Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

    Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

    Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

    Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

    Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

    В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.

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