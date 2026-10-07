Президент Абхазии поздравил Путина с днем рождения

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. На протяжении многих лет Вы являетесь одним из наиболее влиятельных государственных деятелей современности, человеком, который последовательно отстаивает национальные интересы России, укрепляет ее государственность, суверенитет и безопасность, способствует укреплению авторитета Российской Федерации и ее роли в формировании современной системы международных отношений», – говорится в телеграмме Гунбы.
Гунба отметил, что под руководством Путина Россия проводит ответственную внешнюю политику и выступает за справедливое мироустройство, передает ТАСС.
Он подчеркнул личную роль Путина в укреплении абхазо-российских отношений и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства двух стран.
Президент Абхазии пожелал российскому лидеру здоровья, сил и успехов, а народу России – мира и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президента России с днем рождения поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о поздравлении от председателя КНР Си Цзиньпина.
Патриарх Кирилл поздравил президента с днем рождения.
Молодежные организации провели праздничный флешмоб.