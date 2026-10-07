Туристический теплоход протаранил катер и историческую виллу в Стамбуле

В Стамбуле туристический теплоход врезался в катер и историческую виллу

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во время вечернего тура по проливу. Судно на скорости снесло пришвартованный катер, разрушило причал и врезалось в здание, пишет РИА «Новости».

«Они уничтожили причал виллы. Я подам иск против этих людей. Дома были дети, они испугались, у них теперь травма», – заявила Мермерджи.

Причины аварии в настоящий момент устанавливаются. Капитан судна после происшествия связывался с владелицей для оценки нанесенного ущерба, однако компания-владелец теплохода пока не дала официальных комментариев.

На берегах Босфора располагаются несколько сотен вилл, почти 400 из которых признаны охраняемыми объектами исторического наследия. Пострадавшая вилла была построена в XIX веке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной контейнеровоз в Босфоре едва не снес элитные виллы.