Калифорния обязала крупные компании раскрыть связи с рабством

Новый закон Калифорнии обязывает крупные компании, действующие в штате, провести поиск в исторических архивах и обнародовать сделки времен рабства, продвигая инициативы штата по репарациям. «Это закон, который требует от крупных компаний, работавших до 1965 года, искать в своих записях связи с рабством, начиная с 1849 года, а затем мы сделаем их публичными. Это страховые полисы на порабощенных людей. Люди, использованные как залог, буквально как залог по кредитам. Ответственность, как сказал Брайан, начинается с правды», – заявил Ньюсом в интервью, на которое ссылается Fox News Digital.
Законопроект Ассамблеи 2599, автором которого стал демократ Айзек Брайан, распространяется на бизнесы с годовыми мировыми валовыми доходами более 100 млн долларов, существовавшие или имевшие предшественников до 31 декабря 1964 года. После выделения средств законодательным собранием такие компании должны будут подавать под присягой заявления о поиске записей о покупке и продаже порабощенных людей, их использовании как залога по кредитам, страховании, связанном с рабством, и иных подобных операциях, а все данные разместят на государственной цифровой платформе; первые отчеты для компаний, ведущих бизнес в Калифорнии на 1 января 2028 года, должны быть поданы не позднее 15 января 2029 года, если платформа будет готова.
Айзек Брайан, представляя инициативу в сенатском комитете по общественной безопасности, назвал ее попыткой вскрыть корпоративное богатство, сформированное за счет рабства, заявив, что столетиями частные корпорации в США получали выгоду от «экономического перераспределения богатства за счет бесплатного труда». В отчете репарационной комиссии Калифорнии в качестве примера приводился банк JPMorgan Chase, признавший в 2005 году, что два его предшественника брали в залог около 13 тыс. порабощенных людей и получили в собственность примерно 1,25 тыс. человек после дефолтов заемщиков.
Против законодательства выступили несколько объединений страховщиков, включая American Council of Life Insurers, Association of California Life and Health Insurance Companies и American Property Casualty Insurance Association. Комитетский анализ сената штата передал аргументы страховой отрасли, что новые требования дублируют уже существующую с 2000 года норму, обязывающую страховщиков раскрывать данные о страховании порабощенных людей, и что «AB 2599, по-видимому, требует отчетности, которая существенно пересекается с работой, уже проделанной в соответствии с SB 2199 и закрепленной в CA INS 13810».
Пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии Натали Балдассарре в комментарии изданию обвинила Ньюсома в том, что он занимается политическими амбициями вместо решения экономических проблем жителей штата, отметив, что Калифорния уже считается самым дорогим для жизни штатом США и, по ее словам, губернатор «озабочен будущим провальным президентским забегом и попытками угодить крайне левому электорату, занимаясь всем, кроме того, чтобы сделать Калифорнию более безопасным, чистым и доступным местом для жизни».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал высказывание Дональда Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса. В прошлом месяце он ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы штормов. В прошлом году Ньюсом создал сайт с данными об уголовных делах против Трампа.