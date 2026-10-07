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    7 октября 2026, 10:29 • Новости дня

    Парламент Казахстана возобновил соглашение о поставках нефти из России

    Парламент Казахстана возобновил соглашение с Россией о поставках нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

    Протокол возобновляет действие соглашения от 9 декабря 2010 года о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

    Документ сохраняет возможность беспошлинных поставок нефтепродуктов из России и ежегодного согласования их объемов. Благодаря этому Казахстан в 2026 году сэкономит на таможенных платежах около 66,1 млн долларов, включая 12,3 млн на бензин, 34,7 млн на дизельное топливо и 19 млн долларов на авиатопливо.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов пояснил, что задержка с ратификацией была связана с прохождением внутригосударственных процедур. Он добавил, что Казахстан не платил пошлины в период формального отсутствия соглашения, так как протокол предусматривает обратное действие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере.

    Президент Владимир Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти

    WSJ: Новые атаки на суда в Ормузском проливе угрожают экспорту ближневосточной нефти

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке.

    Угроза возникла в тот момент, когда производители нефти в Персидском заливе вернули объемы поставок к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.

    Быстрое восстановление поставок в последние недели было обеспечено защитой ВМС США, а также предыдущими ударами, которые вывели из строя иранские радары и системы связи вдоль пролива.

    ОАЭ и другие производители создали сложную систему челночных перевозок, при которой танкеры загружаются в Персидском заливе, выходят из Ормузского пролива и перегружают нефть на суда, ожидающие за пределами водного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе. В пятницу возвращение танкеров в пролив не смогло снизить цены на нефть. В четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Новак заявил о сохранении напряженной ситуации на нефтяных рынках

    Новак: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий кризис на мировых нефтяных рынках будет преодолен благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках», – приводит ТАСС слова Новака.

    Он выразил уверенность в том, что кризис на нефтяных рынках будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-участниц соглашения.

    «Состоялось заседание министерского мониторингового комитета [ОПЕК+]. Мы обсудили исполнение соглашения за июль–август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на заседании комитета, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября.

    В тот же день организация и союзники решили сохранить объемы добычи нефти. Летом ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи.

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    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти

    WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.

    Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.

    Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Новак и Текслер обсудили ситуацию с топливом в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы спроса и предложения на топливном рынке региона.

    Новак провел встречу с главой Челябинской области, в ходе которой обсуждался топливный рынок в регионе, следует из сообщения правительства в Max. Отмечается, что стороны уделили внимание текущему балансу спроса и предложения на региональном рынке.

    Особый акцент был сделан на бесперебойном обеспечении топливом всех потребителей, включая сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

    Кроме того, участники встречи проанализировали регуляторные меры федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний, направленные на поддержание приемлемых цен. Была подчеркнута важность непрерывного мониторинга рынка, оперативной реакции на изменения конъюнктуры и предотвращения необоснованного роста стоимости топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива в России.

    Ранее он допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России.

    Также Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах.

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    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

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    5 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

    WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.

    Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.

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    6 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены барреля нефти Brent до 96,32 доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики США резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 5,83%, до 96,32 доллара за баррель.

    Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году с 91,01 до 96,32 доллара за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства, сообщает ТАСС.

    В ведомстве ожидают, что в 2027 году средняя цена Brent составит 83,74 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов.

    В четверг стоимость марки превысила 102 доллара.

    В сентябре цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов.

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    5 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

    Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана, несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе.

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

    По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

    В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.

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    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    6 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское энергетическое ведомство пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы, повысив показатели на 40 тыс. баррелей ежесуточно.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов улучшило прогноз по средним объемам добычи нефти в стране. По итогам 2026 года ожидается рост показателя на 40 тыс. баррелей ежедневно, что составит 13,87 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

    Аналогичное увеличение прогнозируется и на 2027 год. Ожидается, что объемы достигнут 14,3 млн баррелей в сутки.

    Эти данные приводятся в ежемесячном краткосрочном отчете управления энергетической информации ведомства.

    В 2025 году американская нефтедобыча оценивается на уровне 13,66 млн баррелей в день. Месяцем ранее ведомство уже корректировало ожидания в сторону повышения для 2026 и 2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле для снижения мировых цен.

    Семь государств альянса ОПЕК+ договорились сохранить октябрьский объем добычи сырья на уровне сентября.

    В августе страны этого объединения сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки.

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