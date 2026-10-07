Турция решила создать национальный аналог системы связи Starlink

Турция разрабатывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения устойчивой связью своей территории и дружественных стран, пишет газета Sabah.
«Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – заявил Акйол.
Аппараты Astralink создаются в рамках стратегии технологической независимости. Проектирование компонентной базы, программных алгоритмов и антенных приемников поручено инженерам компании Aselsan, отмечает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к владельцу сети Илону Маску.
Германия решила создать подобную систему связи для нужд бундесвера.
В январе Роскосмос сообщил о старте серийного производства аппаратов для российского аналога Starlink.