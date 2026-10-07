  • Новость часаАзербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    7 октября 2026, 10:26 • Новости дня

    Турция решила создать национальный аналог системы связи Starlink

    Sabah: Турция запустит первые спутники аналога Starlink в течение двух лет

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор компании турецкого военно-промышленного комплекса Aselsan Ахмет Акйол сообщил о планах создать низкоорбитальную космическую группировку Astralink в качестве альтернативы американской системе связи Starlink.

    Турция разрабатывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения устойчивой связью своей территории и дружественных стран, пишет газета Sabah.

    «Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – заявил Акйол.

    Аппараты Astralink создаются в рамках стратегии технологической независимости. Проектирование компонентной базы, программных алгоритмов и антенных приемников поручено инженерам компании Aselsan, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к владельцу сети Илону Маску.

    Германия решила создать подобную систему связи для нужд бундесвера.

    В январе Роскосмос сообщил о старте серийного производства аппаратов для российского аналога Starlink.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

    Комментарии (15)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    4 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский космонавт Петр Дубров официально возглавил Международную космическую станцию, получив символический ключ от предыдущего командира, американского астронавта Джессики Меир.

    Российский космонавт Петр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив американку Джессику Меир, передает РИА «Новости». Церемония передачи полномочий состоялась в воскресенье, во время которой астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса.

    «Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник»», – отметил Дубров в ходе мероприятия. Он также подчеркнул, что станция служит прекрасным примером успешного международного сотрудничества.

    После завершения официальной части экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступит к подготовке к отстыковке корабля и возвращению на Землю. Ранее, в пятницу, к орбитальному комплексу успешно пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав прибывшей команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство перенесло отстыковку корабля миссии Crew-12 на 7 октября.

    Ранее специалисты отложили старт миссии Crew-13 с космонавтом Сергеем Тетерятниковым на начало месяца из-за утечки в двигательной системе.

    Летом Петр Дубров получил командование российским сегментом орбитальной станции.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Черном море создает риски для безопасности судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы, Анкара уведомила об этом Москву и Киев, сообщили в правительстве Турции.

    Источник в турецком кабмине заявил, что турецкие власти внимательно отслеживают развитие событий, прежде всего с учетом возможных последствий для безопасности гражданского судоходства в проливах, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что расширение военной активности в акватории Черного моря повышает вероятность возникновения дополнительных рисков для морских маршрутов.

    Турция заинтересована в том, чтобы военная напряженность не распространялась на маршруты международного торгового судоходства и не создавала угрозу для региональной безопасности. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и доводит до них свою позицию, подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России важно полностью пресечь поставки военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов ВСУ по Черному морю.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Австралийский фермер призвал Маска и НАСА забрать мусор с пастбища

    Австралиец нашел обгоревший космический мусор на пастбище

    Tекст: Мария Иванова

    В Австралии фермер обнаружил на своем пастбище крупный обгоревший объект и призвал предпринимателя Илона Маска или НАСА забрать «космический мусор».

    Мужчина опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен крупный изогнутый фрагмент с почерневшей поверхностью и металлическими креплениями. В подписи он назвал находку космическим мусором и призвал: «Илон или НАСА, придите и заберите свой мусор!» Среди хэштегов к публикации указан город Джиндабайн в штате Новый Южный Уэльс, передает РИА «Новости».

    Автор не уточнил, когда объект оказался на пастбище или когда он был обнаружен, а также когда именно была сделана видеозапись.

    В 2022 году в районе Сноуи-Маунтинс на юге Нового Южного Уэльса уже находили несколько крупных фрагментов космического мусора. Обломки были обнаружены на фермах вблизи Далгети и Джиндабайна, позднее еще один фрагмент нашли в районе Тумбарумбы.

    Австралийское космическое агентство позже подтвердило, что найденные тогда объекты относились к миссии компании SpaceX. Один из фрагментов корабля Dragon 2 впоследствии был передан для экспозиции Австралийскому центру космических открытий. Принадлежность объекта, показанного в новой публикации, официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жители Индонезии приняли космический мусор за боевую ракету.

    В феврале Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора.

    В 2025 году возвращение китайского модуля «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Пассажиров летевшего из Анкары самолета эвакуировали из-за записки о бомбе

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт турецкого города Шанлыурфа приостановил работу после эвакуации пассажиров самолета авиакомпании AJet из-за найденной записки о бомбе, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

    В настоящий момент на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Воздушное судно выполняло рейс из Анкары в Шанлыурфу, передает ТАСС.

    «Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM», – сообщил Шылдак.

    На борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, они временно размещены в здании терминала. Инспекция продлится некоторое время, специалистам предстоит тщательно проверить весь багаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке.

    В прошлом месяце следовавший из Медины в Стамбул лайнер совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, вылетевший из Анкары, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой провинции Шанлыурфа после обнаружения на борту записки о взрывчатке, сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.

    Шылдак сообщил в соцсетях, что после посадки пассажиров и членов экипажа эвакуируют, а затем сотрудники служб безопасности проведут проверку судна, передает РИА «Новости».

    Самолет выполнял рейс 4180. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

    В июле летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.

    В мае самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Администрация Эрдогана отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву

    Турция не стала комментировать сообщения о поставках ПВО на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Турции отказалась комментировать информацию о возможных поставках Украине систем противовоздушной обороны, переадресовав этот вопрос в министерство национальной обороны страны.

    В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана не стали комментировать сообщения о якобы осуществленных поставках Украине систем ПВО ближнего радиуса действия Korkut, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем сообщения по этому вопросу, для получения информации следует обратиться в министерство национальной обороны», – заявили в турецкой администрации.

    Ранее портал Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что турецкая компания Aselsan передала Киеву несколько систем ПВО Korkut.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась

    NTV: На борту самолета AJet из Анкары не нашли бомбу

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу и приземлившийся из-за записки о бомбе, после проверки был признан безопасным, сообщил телеканал NTV.

    Специалисты завершили проверку пассажирского самолета AJet, при досмотре воздушного судна взрывчатые вещества и другие подозрительные предметы не были найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров самолета, летевшего из Анкары в Шанлыурфу, эвакуировали после обнаружения записки с угрозой взрыва.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В России представили мини-терминал для спутниковой связи

    «Бюро 1440» представило концепт терминала спутниковой связи «1440.МИНИ»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила концепт компактного абонентского терминала для низкоорбитальной спутниковой связи «1440.МИНИ».

    Устройство размером 30 на 30 см показали в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    «Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с», – сообщили в компании.

    Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев.

    Также на форуме представили серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА», способную обеспечить скорость передачи данных до 700 Мбит/с, и железнодорожный терминал «1440.ЗЕМЛЯ» для составов РЖД, рассчитанный на стабильную передачу данных при скорости до 400 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink.

    Командиры ВСУ лишались управления из-за уничтожения терминалов Starlink.

    В мае российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Россия назначила Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН

    МИД: Эдельгериев возглавил делегацию России на климатическом саммите ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую делегацию на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Турции возглавит помощник президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

    Об этом сообщил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко в интервью РИА «Новости».

    По его словам, назначение Эдельгериева утверждено распоряжением президента России.

    Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года на площадке Antalya EXPO Center.

    В понедельник сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог найти время на участие в климатическом саммите в Турции.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Новый газоанализатор на МКС взял под непрерывный контроль качество воздуха

    Роскосмос: На МКС доставили прибор для распознавания 35 микропримесей в воздухе

    Tекст: Мария Иванова

    Роскосмос сообщил о доставке на Международную космическую станцию прибора, способного непрерывно контролировать качество воздуха и автоматически распознавать 35 микропримесей.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС оборудование для эксперимента «Газоанализатор ФС», сообщил Роскосмос.

    Прибор осуществляет непрерывный мониторинг атмосферы станции, фиксируя как основные газы (кислород и водород), так и микропримеси, что позволяет своевременно выявлять превышение допустимых концентраций веществ.

    Работа газоанализатора основана на методе Фурье-спектроскопии. Устройство сканирует пробу воздуха и по уникальному спектру поглощения инфракрасного света определяет состав и количество присутствующих газов.

    Отмечается, что программное обеспечение прибора может автоматически распознать 35 микропримесей. При этом анализ интерферограммы, переданной на Землю, позволяет выявлять и другие составляющие атмосферы МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС.

    В августе Роскосмос заявил, что модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты.

    В июле Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    Спецслужба Грузии пресекла попытку продажи урана-238
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана
    В «VK Видео Детям» вышел анимационный альманах «Народные сказки»