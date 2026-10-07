  • Новость часаАзербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    7 октября 2026, 10:08 • Новости дня

    РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в турецких отелях

    РСТ назвал некорректными данные о массовых отказах турецких отелей мужчинам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

    «В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», – заявил Абдюханов, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных гостиниц, а не общим правилом для всей страны.

    Абдюханов подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Он посоветовал мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, заранее уточнять правила выбранного отеля.

    Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагент сообщил о безвыходной ситуации отелей Турции из-за политики США.

    Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

    Комментарии (15)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Черном море создает риски для безопасности судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы, Анкара уведомила об этом Москву и Киев, сообщили в правительстве Турции.

    Источник в турецком кабмине заявил, что турецкие власти внимательно отслеживают развитие событий, прежде всего с учетом возможных последствий для безопасности гражданского судоходства в проливах, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что расширение военной активности в акватории Черного моря повышает вероятность возникновения дополнительных рисков для морских маршрутов.

    Турция заинтересована в том, чтобы военная напряженность не распространялась на маршруты международного торгового судоходства и не создавала угрозу для региональной безопасности. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и доводит до них свою позицию, подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России важно полностью пресечь поставки военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов ВСУ по Черному морю.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Власти Мальдив отложили введение туристического налога

    РСТ: Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Мальдив приняли решение отложить до 1 апреля 2027 года введение туристического налога в размере 17% для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования.

    Об отсрочке введения налога сообщил министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мухаммед Амин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Изначально предполагалось, что с 1 октября иностранные представители бизнеса будут обязаны регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать 17-процентный налог на товары и услуги (TGST) с продажи туров на архипелаге.

    Как отметил гендиректор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян, отсрочка позволит избежать повышения цен на уже забронированные туры в предстоящем зимнем сезоне. У властей и бизнеса появилось время для выработки механизма, который не создаст барьеров и не повысит стоимость отдыха.

    В РСТ также напомнили, что Россия является одним из основных въездных рынков для Мальдив. За период с января по август 2026 года архипелаг посетили около 200 тыс. российских туристов, что составило примерно 15% от общего турпотока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле самый дорогой тур на майские праздники продали более чем за 9 млн рублей.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Пассажиров летевшего из Анкары самолета эвакуировали из-за записки о бомбе

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт турецкого города Шанлыурфа приостановил работу после эвакуации пассажиров самолета авиакомпании AJet из-за найденной записки о бомбе, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

    В настоящий момент на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Воздушное судно выполняло рейс из Анкары в Шанлыурфу, передает ТАСС.

    «Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM», – сообщил Шылдак.

    На борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, они временно размещены в здании терминала. Инспекция продлится некоторое время, специалистам предстоит тщательно проверить весь багаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке.

    В прошлом месяце следовавший из Медины в Стамбул лайнер совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, вылетевший из Анкары, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой провинции Шанлыурфа после обнаружения на борту записки о взрывчатке, сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.

    Шылдак сообщил в соцсетях, что после посадки пассажиров и членов экипажа эвакуируют, а затем сотрудники служб безопасности проведут проверку судна, передает РИА «Новости».

    Самолет выполнял рейс 4180. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

    В июле летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.

    В мае самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Администрация Эрдогана отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву

    Турция не стала комментировать сообщения о поставках ПВО на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Турции отказалась комментировать информацию о возможных поставках Украине систем противовоздушной обороны, переадресовав этот вопрос в министерство национальной обороны страны.

    В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана не стали комментировать сообщения о якобы осуществленных поставках Украине систем ПВО ближнего радиуса действия Korkut, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем сообщения по этому вопросу, для получения информации следует обратиться в министерство национальной обороны», – заявили в турецкой администрации.

    Ранее портал Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что турецкая компания Aselsan передала Киеву несколько систем ПВО Korkut.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась

    NTV: На борту самолета AJet из Анкары не нашли бомбу

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу и приземлившийся из-за записки о бомбе, после проверки был признан безопасным, сообщил телеканал NTV.

    Специалисты завершили проверку пассажирского самолета AJet, при досмотре воздушного судна взрывчатые вещества и другие подозрительные предметы не были найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров самолета, летевшего из Анкары в Шанлыурфу, эвакуировали после обнаружения записки с угрозой взрыва.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    РСТ не нашел данных о вспышке вируса Коксаки у россиян во Вьетнаме

    Российский союз туриндустрии опроверг массовое заражение туристов во Вьетнаме

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян, хотя сезонные единичные случаи болезни не исключены.

    Российский союз туриндустрии не подтвердил информацию о массовом заражении отечественных туристов вирусом Коксаки на курортах Вьетнама, пишет РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил о выявлении вспышки вируса в отеле Amiana resort Camran в Камрани, отметив, что среди заболевших оказались несколько семей из России.

    «В Российском союзе туриндустрии не располагают информацией, которая позволяла бы говорить о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме», – сообщили в организации. Там добавили, что отдельные случаи заболевания возможны в местах массового отдыха, и подчеркнули их сезонный характер. Организация продолжает уточнять информацию у туроператоров на вьетнамском направлении.

    Вирус Коксаки относится к энтеровирусам и передается контактно-бытовым путем, а также через воду и пищу. Заболевание сопровождается температурой, сыпью и поражением слизистых оболочек. Чаще всего инфекции подвержены дети, при этом болезнь обычно протекает в легкой форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению вирусом Коксаки.

    Туроператоры не отметили массовых заражений инфекцией.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    В РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году

    РСТ: В 2027 году выдача шенгенских виз россиянам может сократиться

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году число выдаваемых россиянам шенгенских виз может сократиться из-за вероятного пересмотра Евросоюзом визовой политики в отношении граждан России, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «Полной остановки выдачи виз мы не ожидаем. Однако в 2027 году объем выдачи шенгенских виз российским туристам может сократиться», – заявил Абасов, пишет ТАСС. Он отметил, что пока преждевременно говорить о конкретных ограничениях, так как проект выводов Европейского совета, который обсудят 15-16 октября в Брюсселе, еще должен пройти согласование.

    Абасов подчеркнул, что новые решения, меняющие порядок выдачи шенгена, пока не приняты, но пересмотр визовых требований упомянут в проекте документа, подготовленном генеральным секретариатом Совета ЕС.

    По словам эксперта, даже при ужесточении политики европейские направления останутся в предложениях российских туроператоров, измениться могут лишь сроки, стоимость и порядок оформления документов.

    По данным Еврокомиссии, в 2025 году россиянам выдали 618,8 тыс. виз, при этом доля многократных виз снизилась до 28,4%. Более 70% всех выданных виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах.

    В начале сентября Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Россия назначила Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН

    МИД: Эдельгериев возглавил делегацию России на климатическом саммите ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую делегацию на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Турции возглавит помощник президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

    Об этом сообщил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко в интервью РИА «Новости».

    По его словам, назначение Эдельгериева утверждено распоряжением президента России.

    Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года на площадке Antalya EXPO Center.

    В понедельник сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог найти время на участие в климатическом саммите в Турции.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    В Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц

    Yeni Safak: В Стамбуле 15-летняя школьница ранила ножом пятерых учениц

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Башакшехир на западе Стамбула пятнадцатилетняя школьница напала с ножом на других учениц, в результате чего пять пострадавших были госпитализированы.

    Пятеро учащихся средней школы в стамбульском районе Башакшехир получили ранения в результате потасовки во вторник утром и были госпитализированы, передает РИА «Новости» сообщение канцелярии губернатора провинции Стамбул.

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, ножевые ранения нескольким школьницам нанесла 15-летняя ученица другого учебного заведения. Нападавшую удалось задержать школьной охраннице, начато расследование инцидента.

    Меры безопасности в турецких школах были усилены после апрельского инцидента в Кахраманмараше. Тогда в результате стрельбы, открытой восьмиклассником, погибли девять человек, включая восьмерых учеников, еще 13 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 07:18 • Новости дня
    Turkiye сообщила о планах Турции создать военную базу в Саудовской Аравии

    Turkiye: Турция может создать военную базу в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция может развернуть военную базу в Саудовской Аравии в рамках расширения своего присутствия по Мекканскому оборонному пакту.

    В ближайшие недели Анкара планирует направить в Саудовскую Аравию ограниченный контингент и военную технику. С 2025 года Турция уже размещает там более 200 военных специалистов, технические группы, а также средства ПВО и РЭБ для защиты критически важной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Согласно информации издания, после решения стран-участниц Мекканского альянса – Пакистана, Саудовской Аравии и Турции – о переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне, Турция примет участие в защите четырех важнейших объектов газо- и электроэнергетики Саудовской Аравии с использованием систем ПВО малой и средней дальности. Количество военнослужащих, которые будут отправлены в регион, уточнят в ближайшие дни.

    Ожидается, что решение о направлении турецкого контингента примет парламент в октябре.

    В настоящее время Турция имеет военные базы в 12 странах, включая Катар, Ирак, Сирию, Сомали, Ливию. Крупнейшая база с 30-тысячным контингентом расположена в Турецкой Республике Северного Кипра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии. В конце сентября Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание военной базы Турции в Саудовской Аравии не обсуждается правительством республики, сообщил источник в турецком кабмине.

    «В повестке нет такого вопроса. Откуда появилась такая информация?» – цитирует источник РИА «Новости».

    Таким образом источник прокомментировал сообщения о возможном создании турецкой военной базы в королевстве.

    В среду турецкая газета Türkiye сообщила, что вопрос создания военной базы Турции в Саудовской Аравии якобы обсуждается в рамках Мекканского оборонного альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Turkiye сообщила о планах Турции создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    Спецслужба Грузии пресекла попытку продажи урана-238
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана
    В «VK Видео Детям» вышел анимационный альманах «Народные сказки»