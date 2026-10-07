Merkur: Польша разработала закон о «предвоенном времени» для усиления обороны

Tекст: Игорь Иножарский

Польские законодатели по инициативе министерства обороны разрабатывают закон, который должен подготовить страну к режиму «предвоенного времени» и усилить связи армии с внутренними службами безопасности. «Это готовит государство к предвоенному времени», – заявил близкий к президенту Польши анонимный источник, пишет Merkur со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

Проект предусматривает дальнейшее наращивание вооруженных сил: к 2039 году численность профессиональной армии планируется довести до 300 тыс. военных, ещё 200 тыс. должны составить резервисты, что более чем втрое превысит показатель 2015 года. Польша уже несколько лет активно закупает, в том числе в США, новые виды вооружений и облегчила процедуры военного набора, а в этом году планирует направить на оборону свыше 4,81% ВВП, что делает её крупнейшим инвестором в НАТО по доле военных расходов.

На фоне этих шагов представители НАТО усилили риторику о возможной «гибридной войне» со стороны России, под которой подразумеваются кибератаки, кампании дезинформации и атаки на уязвимую инфраструктуру. Европейские столицы связывают с такой деятельностью серию инцидентов, в том числе пожар на польском объекте связи со спутниковой сетью Starlink, который Варшава назвала саботажем с возможным «российским следом», а также удар российского беспилотника по локомотиву пассажирского поезда Киев – Варшава и нарушение польского воздушного пространства российским военным вертолётом.

Польша и другие восточноевропейские члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что пролёты российских беспилотников и ракет могут использоваться для проверки готовности альянса и подрыва поддержки Украины. Дональд Туск заявил о «реальном риске» новых вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, а вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о наращивании полётов вертолётов и боевой авиации Польши. На этом фоне президент России Владимир Путин пообещал задействовать все средства, включая ядерный арсенал, для защиты Калининградской области, тогда как датская военная разведка оценила риск «ограниченного военного удара» России по странам на восточном фланге НАТО как низкий, но растущий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО утратили контроль над своими подопечными и позволяют им диктовать политику альянса. В воскресенье издание передало слова Дмитрия Медведева об угрозе космической войны из-за действий киевских властей и реакции Запада. В четверг заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у границ Калининградской области угрозой применения силы против России.