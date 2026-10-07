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    7 октября 2026, 09:26 • Новости дня

    Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

    Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

    По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

    Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

    Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

    4 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский космонавт Петр Дубров официально возглавил Международную космическую станцию, получив символический ключ от предыдущего командира, американского астронавта Джессики Меир.

    Российский космонавт Петр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив американку Джессику Меир, передает РИА «Новости». Церемония передачи полномочий состоялась в воскресенье, во время которой астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса.

    «Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник»», – отметил Дубров в ходе мероприятия. Он также подчеркнул, что станция служит прекрасным примером успешного международного сотрудничества.

    После завершения официальной части экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступит к подготовке к отстыковке корабля и возвращению на Землю. Ранее, в пятницу, к орбитальному комплексу успешно пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав прибывшей команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство перенесло отстыковку корабля миссии Crew-12 на 7 октября.

    Ранее специалисты отложили старт миссии Crew-13 с космонавтом Сергеем Тетерятниковым на начало месяца из-за утечки в двигательной системе.

    Летом Петр Дубров получил командование российским сегментом орбитальной станции.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Синоптик Колесов: Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уровень воды в Неве поднялся до 122 см над нулем Кронштадтского футштока, что стало самым высоким показателем за год.

    К нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер с порывами до 15-20 м/с, пояснил он, передает ТАСС. «Пока самое интересное на сегодня – это подъем уровня воды в устье Невы. Ситуация спокойная, но интересная. Так как сегодня днем уровень воды в Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год», – отметил Колесов.

    Синоптик добавил, что ситуаций с нагоном воды к Петербургу за прошедшие месяцы было немного. За девять месяцев вода поднималась выше одного метра у водомерного поста «Горный институт» всего четыре раза: в июле, августе и сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Финский залив впервые за 15 лет полностью замерз.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину наводнений в городе.

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    6 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Австралийский фермер призвал Маска и НАСА забрать мусор с пастбища

    Австралиец нашел обгоревший космический мусор на пастбище

    Tекст: Мария Иванова

    В Австралии фермер обнаружил на своем пастбище крупный обгоревший объект и призвал предпринимателя Илона Маска или НАСА забрать «космический мусор».

    Мужчина опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен крупный изогнутый фрагмент с почерневшей поверхностью и металлическими креплениями. В подписи он назвал находку космическим мусором и призвал: «Илон или НАСА, придите и заберите свой мусор!» Среди хэштегов к публикации указан город Джиндабайн в штате Новый Южный Уэльс, передает РИА «Новости».

    Автор не уточнил, когда объект оказался на пастбище или когда он был обнаружен, а также когда именно была сделана видеозапись.

    В 2022 году в районе Сноуи-Маунтинс на юге Нового Южного Уэльса уже находили несколько крупных фрагментов космического мусора. Обломки были обнаружены на фермах вблизи Далгети и Джиндабайна, позднее еще один фрагмент нашли в районе Тумбарумбы.

    Австралийское космическое агентство позже подтвердило, что найденные тогда объекты относились к миссии компании SpaceX. Один из фрагментов корабля Dragon 2 впоследствии был передан для экспозиции Австралийскому центру космических открытий. Принадлежность объекта, показанного в новой публикации, официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жители Индонезии приняли космический мусор за боевую ракету.

    В феврале Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора.

    В 2025 году возвращение китайского модуля «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    6 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В России представили мини-терминал для спутниковой связи

    «Бюро 1440» представило концепт терминала спутниковой связи «1440.МИНИ»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила концепт компактного абонентского терминала для низкоорбитальной спутниковой связи «1440.МИНИ».

    Устройство размером 30 на 30 см показали в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    «Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с», – сообщили в компании.

    Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев.

    Также на форуме представили серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА», способную обеспечить скорость передачи данных до 700 Мбит/с, и железнодорожный терминал «1440.ЗЕМЛЯ» для составов РЖД, рассчитанный на стабильную передачу данных при скорости до 400 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink.

    Командиры ВСУ лишались управления из-за уничтожения терминалов Starlink.

    В мае российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

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    6 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Температура на территории России впервые за осень упала ниже минус 20 градусов

    Температура воздуха в Якутии впервые за осень опустилась ниже минус 20 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в этом осенне-зимнем сезоне температура воздуха в России опустилась ниже минус 20 градусов, достигнув минус 21,7 градуса в якутском поселке Депутатский.

    Также впервые за сезон температура на европейской территории страны преодолела 10-градусную отметку со знаком минус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Архангельской области столбики термометров опустились до минус 10,2 градуса, а в деревне Усть-Щугер в Республике Коми зафиксировали минус 10,6 градуса.

    По словам Леуса, мощная волна атлантического тепла принесет потепление на европейскую часть России, но в Якутии и Иркутской области 20-градусные морозы продолжат крепнуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики спрогнозировали потепление в Москве к концу недели.

    В пятницу они пообещали москвичам повышение температуры на следующей неделе.

    В конце прошлого месяца Гидрометцентр сообщал о погоде в столице в октябре.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    5 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление и кратковременные дожди в понедельник

    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 14 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    В понедельник, 5 октября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В ночь на вторник температура в столице может опуститься до плюс шести градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в понедельник столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла. В ночные часы температура в области может снизиться до плюс четырех градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 13-15 градусов.

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    5 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    На «полюсе холода» Московского региона ночью отметили заморозки

    Температура в подмосковном поселке Черусти минувшей ночью опустилась ниже нуля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заморозки отмечались минувшей ночью в подмосковном поселке Черусти, который также считается неофициальным «полюсом холода» столичного региона, сообщили в Гидрометцентре.

    Температура воздуха на востоке Московской области преодолела нулевую отметку, передает ТАСС. В Гидрометцентре уточнили показатели метеостанций.

    «Минимальная температура минувшей ночи зафиксирована в поселке Черусти – минус 1,7 градуса», – сказал собеседник агентства. Этот населенный пункт традиционно демонстрирует самые низкие температурные значения в столичном регионе.

    В ночь на воскресенье, 4 октября, термометры там показывали минус 6,6 градуса. В самой Москве погода оставалась значительно теплее. Главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала плюс 9,4 градуса, а в районе гостиницы «Балчуг» воздух прогрелся до 11,1 градуса. Предыдущая ночь в столице стала самой холодной за осень с показателем плюс два градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая.

    Ранее синоптики предупреждали о падении температуры в Подмосковье до отрицательных значений.

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    5 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Новый газоанализатор на МКС взял под непрерывный контроль качество воздуха

    Роскосмос: На МКС доставили прибор для распознавания 35 микропримесей в воздухе

    Tекст: Мария Иванова

    Роскосмос сообщил о доставке на Международную космическую станцию прибора, способного непрерывно контролировать качество воздуха и автоматически распознавать 35 микропримесей.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС оборудование для эксперимента «Газоанализатор ФС», сообщил Роскосмос.

    Прибор осуществляет непрерывный мониторинг атмосферы станции, фиксируя как основные газы (кислород и водород), так и микропримеси, что позволяет своевременно выявлять превышение допустимых концентраций веществ.

    Работа газоанализатора основана на методе Фурье-спектроскопии. Устройство сканирует пробу воздуха и по уникальному спектру поглощения инфракрасного света определяет состав и количество присутствующих газов.

    Отмечается, что программное обеспечение прибора может автоматически распознать 35 микропримесей. При этом анализ интерферограммы, переданной на Землю, позволяет выявлять и другие составляющие атмосферы МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС.

    В августе Роскосмос заявил, что модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты.

    В июле Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС.

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    6 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление и небольшой дождь

    Гидрометцентр: В Москве во вторник ожидаются дождь и до 16 градусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Во вторник, 6 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками, сообщает ТАСС. Днем воздух в городе прогреется до 14–16 градусов тепла.

    В ночь на среду температура в Москве может опуститься до семи градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометров в Подмосковье могут показать до шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне метеорологи спрогнозировали потепление в столице до 14 градусов.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    6 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении к Земле двух крупных облаков плазмы

    В ИКИ РАН предупредили о движении к Земле двух облаков солнечной плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних вспышек на Солнце в сторону Земли выброшены как минимум два крупных облака плазмы, направление их движения будет уточнено в ближайшие часы.

    Два облака солнечной плазмы движутся к планете после вспышек предпоследнего класса мощности М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    Всплеск солнечной активности, который начался вечером накануне, быстро усиливается. За последние три часа на Солнце произошли вспышки уровня M1.9 и M1.4, занявшие второе и третье места по силе среди событий осени 2026 года. Наиболее мощной остается вспышка M3.0 от 2 сентября.

    Космические телескопы зафиксировали выброс как минимум двух крупных облаков плазмы. В течение ближайших одного-двух часов ученые планируют уточнить направление их движения и оценить возможные риски для Земли.

    Несмотря на достижение самого сильного уровня активности за месяц, текущий уровень взрывов считается умеренным. Для достижения высшего класса мощности X сила вспышек должна возрасти примерно в пять раз, что может произойти уже сегодня, если выбросы энергии продолжатся в нынешнем темпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на звезде была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря на Земле.

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