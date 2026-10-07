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    7 октября 2026, 09:54 • Новости дня

    МВФ спрогнозировал сохранение высоких цен на энергоносители

    Директор МВФ Георгиева предрекла высокие цены на нефть до 2027 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стоимость энергоносителей останется на высоком уровне даже в случае скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Георгиева сообщила о сохранении высоких цен на энергоресурсы вне зависимости от сроков окончания войны США и Израиля с Ираном, передает ТАСС.

    «Кроме того, поставки природного газа из Персидского залива по-прежнему серьезно затруднены, что обусловлено более ограниченными возможностями транспортировки СПГ до тех пор, пока перевозки через Ормузский пролив остаются под угрозой», – заявила Георгиева.

    Она подчеркнула, что проблема неравномерно влияет на регионы мира, при этом сильнее всего пострадали Азия и Европа. По мере приближения холодов и роста спроса ценовое давление может усилиться. Фьючерсы на марку Brent позволяют прогнозировать сохранение дорогой нефти вплоть до 2027 года, а рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию.

    По словам руководителя МВФ, средняя цена барреля нефти долгое время держится выше 100 долларов. Высокая стоимость дизельного топлива и других нефтепродуктов обусловлена структурным дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в мире, резюмировала Георгиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    В прошлом месяце стоимость сырья увеличилась из-за неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана.

    Летом нефтяные котировки взлетели после обмена ударами между американскими и иранскими военными.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены барреля нефти Brent до 96,32 доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики США резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 5,83%, до 96,32 доллара за баррель.

    Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году с 91,01 до 96,32 доллара за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства, сообщает ТАСС.

    В ведомстве ожидают, что в 2027 году средняя цена Brent составит 83,74 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов.

    В четверг стоимость марки превысила 102 доллара.

    В сентябре цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    6 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское энергетическое ведомство пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы, повысив показатели на 40 тыс. баррелей ежесуточно.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов улучшило прогноз по средним объемам добычи нефти в стране. По итогам 2026 года ожидается рост показателя на 40 тыс. баррелей ежедневно, что составит 13,87 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

    Аналогичное увеличение прогнозируется и на 2027 год. Ожидается, что объемы достигнут 14,3 млн баррелей в сутки.

    Эти данные приводятся в ежемесячном краткосрочном отчете управления энергетической информации ведомства.

    В 2025 году американская нефтедобыча оценивается на уровне 13,66 млн баррелей в день. Месяцем ранее ведомство уже корректировало ожидания в сторону повышения для 2026 и 2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле для снижения мировых цен.

    Семь государств альянса ОПЕК+ договорились сохранить октябрьский объем добычи сырья на уровне сентября.

    В августе страны этого объединения сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки.

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    6 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Мексиканская Pemex прекратила поставки нефти на Кубу из-за санкций США

    El Universal: Pemex прекратила поставлять нефть на Кубу из-за санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная мексиканская нефтяная компания Pemex перестала осуществлять экспорт топлива на Кубу на фоне угрозы применения американских санкций, пишет газета El Universal.

    Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу либо перестала отчитываться о них во втором квартале 2026 года на фоне американских санкций против поставщиков топлива острову, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Universal.

    «Pemex приостановила поставки нефти и бензина на Кубу из-за энергетической блокады США в отношении острова», – отмечает издание.

    Согласно отчету Pemex для комиссии по ценным бумагам и биржам США, ее дочерняя компания не указала поставок на Кубу во втором квартале. В первом квартале она сообщала об экспорте 900 баррелей нефти в сутки, тогда как в предыдущие годы он составлял более 19 тысяч.

    Директор консалтинговой компании GMEC Гонсало Монрой считает, что мексиканское правительство могло продолжить поставки, но перестать отчитываться о них из-за американских санкций. По его словам, Куба может импортировать мексиканскую нефть по рыночным ценам, однако неизвестно, получает ли Pemex или правительство оплату за эти поставки, поскольку информация об этом остается непрозрачной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными.

    В четверг ведомство сочло неприемлемым ужесточение американских рестрикций.

    Летом Минфин США ввел новые санкции против республики.

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    7 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара

    На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Кардон приостановил работу из-за пожара в одном из перерабатывающих цехов.

    По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.

    Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

    Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.

    Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший НПЗ в ОАЭ восстановил работу после атаки беспилотника в августе. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел в сентябре к остановке нефтедобычи в Ливии. Хуситы в октябре атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.


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    6 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    КСИР Ирана заявил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе двух операций на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан Корпус стражей исламской революции (КСИР) ликвидировал восемь боевиков террористических группировок.

    КСИР Ирана заявил, что ликвидировал восемь боевиков на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. «В общей сложности восемь членов террористических группировок были ликвидированы, еще четверо других арестованы», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что эти боевики были связаны с разведывательными структурами США и Израиля. По данным КСИР, они были причастны к убийству исламских религиозных служителей в провинции Систан и Белуджистан в июле и начале октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.

    Ранее КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов.

    В июне КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака.

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    6 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    У иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звуки взрыва были слышны на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство IRNA.

    По информации агентства IRNA, «звуки взрыва доносились со стороны моря», передает ТАСС. Сведений о взрыве на самом острове до сих пор не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в районе иранского Кешма также раздались звуки взрыва.

    Неделей ранее там же также прогремели взрывы.

    Летом Иран провел военную операцию в районе Ормузского пролива.

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    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    7 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    Спецслужбы Франции перепутали Институт развития интернета с Ираном

    Французские спецслужбы допросили продюсера из-за путаницы ИРИ с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал о допросе французскими спецслужбами, которые приняли Институт развития интернета за Иран.

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле подвергся допросу со стороны французских спецслужб из-за своих профессиональных связей в России. Правоохранители заподозрили мужчину в получении финансирования из Исламской Республики, перепутав страну с Институтом развития интернета (ИРИ), передает РИА «Новости».

    «Вы хотите получить финансирование для своего фильма в России», – рассказал Фрилле о начале беседы со спецслужбами. Он ответил утвердительно, отметив, что проект является франко-российским. Силовики заявили о наличии информации о намерении продюсера привлечь иранские средства.

    После этого Фрилле понял суть претензий: коллеги в России рекомендовали ему обратиться в ИРИ, аббревиатуру которого во Франции расшифровали как «Иран». Продюсер пояснил спецслужбам, что взаимодействует с сотрудником Института развития интернета для финансирования аудиовизуальных проектов, после чего вопросы к нему отпали.

    Фрилле добавил, что инцидент свидетельствует о неосведомленности и ожесточении французских структур по отношению ко всему русскому. Продюсер регулярно сталкивается с допросами из-за работы с Россией, с которой сотрудничает более 30 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции. Местные банки попытались заблокировать счета учреждения.

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