Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».
Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.
В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.
В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.