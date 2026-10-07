Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

Tекст: Игорь Иножарский

Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

«Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.