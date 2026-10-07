Глава МВФ предупредила об угрозе выхода ИИ из-под контроля человека

Глава МВФ Георгиева предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля человека

Tекст: Вера Басилая

«Мы будем учиться в процессе [развития ИИ], но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения. Это поможет воспользоваться преимуществами ИИ и справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери [мест] на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно», – заявила Георгиева на выступлении в Сингапуре, передает ТАСС.

Кроме того, Георгиева предупредила, что неоправдавшиеся прогнозы по прибыли технологических компаний, разрабатывающих ИИ, в сочетании с глобальными инвестициями в американские акции могут привести к масштабному шоку. По ее словам, на этапе между текущим бумом ИИ и появлением его преимуществ мир пройдет период максимального риска.

Несмотря на риски, глава МВФ отметила, что при правильном подходе ИИ может прибавлять до 0,5 процентного пункта к мировому экономическому росту ежегодно, что за десятилетие сопоставимо с добавлением к мировой экономике объема, равного экономике АСЕАН. Георгиева также подчеркнула, что от инвестиционного бума в ИИ больше всего выигрывают США, Китай, Индия и азиатские поставщики технологий, в то время как большинство других стран остаются в стороне, что может усилить экономическое неравенство в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава компании OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ.

В пятницу вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

До этого Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году.