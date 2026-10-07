Власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии

«В повестке нет такого вопроса. Откуда появилась такая информация?» – цитирует источник РИА «Новости».
Таким образом источник прокомментировал сообщения о возможном создании турецкой военной базы в королевстве.
В среду турецкая газета Türkiye сообщила, что вопрос создания военной базы Турции в Саудовской Аравии якобы обсуждается в рамках Мекканского оборонного альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Turkiye сообщила о планах Турции создать военную базу в Саудовской Аравии.
В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии.
В прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.