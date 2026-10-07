Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ

Tекст: Мария Иванова

Спотовые цены на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по индексу JKM со второй половины сентября стабильно выше котировок на нидерландском хабе TTF. В среднем разница составляет 8% в пользу Азии, что привлекает туда больше поставщиков, передает ТАСС.

Из-за этого Европа не может выйти на прошлогодние рекордные объемы импорта СПГ. Несмотря на продолжающуюся закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), темпы пополнения запасов вскоре могут снизиться из-за предстоящего похолодания.

На 5 октября европейские ПХГ были заполнены на 72,83%, что является минимальным показателем для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 79,8 млрд кубометров газа. По прогнозам Газпрома, Европа может не достичь уровня заполненности в 75% и столкнется с трудным осенне-зимним сезоном.

Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря, однако в этом году на фоне дефицита этот показатель может быть снижен до 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.