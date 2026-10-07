  • Новость часаАзербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Spiegel: Ханнинг шпионил на разведку Азербайджана
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    7 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

    МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз превратил зеленую повестку в культ и отказывается признавать свои просчеты в этой сфере.

    По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

    Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

    Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

    Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

    Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

    Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

    В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

    Комментарии (9)
    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

    Комментарии (6)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ новых членов к рынку ЕС после вступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть возможность сохранения ограничений для новых членов ЕС, включая Украину, в таких областях, как свободное перемещение работников и сельское хозяйство, после их вступления в союз.

    ЕК подготовила предложения по подготовке Евросоюза к расширению, в которых говорится о возможности использования переходных механизмов для новых стран-членов. Ограничения могут коснуться свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, финансирования и других чувствительных сфер, сообщает РИА «Новости».

    Таким образом, получение членства в ЕС не гарантирует немедленного распространения всех правил союза на новые страны. Условия и сроки действия переходных периодов будут определяться индивидуально при вступлении.

    Кроме того, Еврокомиссия предложила увеличить период применения защитных мер в экономике, на внутреннем рынке, в сфере юстиции и внутренних дел после вступления новых членов. Также планируется создать механизм на случай серьезных нарушений новыми членами основополагающих ценностей ЕС, который позволит приостанавливать право голоса страны в Совете ЕС и лишать ее финансирования.

    Данные меры будут применяться к будущим государствам-членам, среди которых ЕК назвала Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    В субботу Еврокомиссия оставила Киев без 8 млрд долларов на оборону.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

    Депутат ЕП Картайзер предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.

    «Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.

    Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.

    «Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.

    Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами.

    Евродепутат Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом.

    Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

    По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

    В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Еврокомиссия назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС «только на бумаге»

    ЕК: Грузия является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    В настоящее время Тбилиси числится в списках претендентов на евроинтеграцию лишь номинально, заявила еврокомиссар, передает РИА «Новости». «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос.

    Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы.

    Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года посол Германии в Грузии Петер Фишер объявил о заморозке процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Незадолго до этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

    В 2024 году власти Грузии заморозили вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЕК не стала обещать Армении раннюю интеграцию без статуса кандидата в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия не предлагает специальных пакетов поддержки для стран, не имеющих статуса кандидата на вступление в Европейский союз, включая Армению.

    «В этом обзоре подготовки к вступлению мы не говорим о специальных пакетах поддержки. Это большая дорожная карта для нас внутри Европейского союза, чтобы подготовиться самим и дать сигнал странам-кандидатам, что мы готовы: если они выполняют свои обязательства, мы выполняем свои», – сказала Кос, отвечая на вопрос о возможности ранней интеграции Армении, передает РИА «Новости».

    При этом еврокомиссар не стала уточнять, сможет ли Ереван получить доступ к предложенным новым механизмам интеграции до получения официального статуса кандидата. Вместо этого Кос напомнила о текущих направлениях сотрудничества, отметив, что Армения – единственная страна, с которой ЕС обсуждает либерализацию визового режима.

    Кос также указала на торговую поддержку, которую Брюссель оказывает Еревану, позволив экспортировать 80% армянской продукции в ЕС без таможенных пошлин, а также упомянула специальный экономический пакет для развития экономики страны.

    Сейчас Армения не является кандидатом на членство в Евросоюзе, а предложенные Еврокомиссией механизмы глубокой интеграции в сферах энергетики, транспорта и безопасности рассчитаны на страны-кандидаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России назвали интерес Евросоюза к Армении показным. Ранее в Кремле напомнили стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявляла о распространении украинского опыта на Армению.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Швеция решила направить на восток Польши зенитные комплексы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведские власти в декабре отправят в польский город Жешув подразделение противовоздушной обороны Patriot со 100 военнослужащими для защиты военной базы НАТО.

    Задача скандинавских военных будет заключаться в охране логистического центра Североатлантического альянса по поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

    Сейчас базу в Жешуве, через которую ежемесячно проходит около 18 тыс. тонн грузов, защищают вооруженные силы Нидерландов.

    «Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО», – заявила начальник шведского полка ПВО София Вестермарк.

    Она отметила, что угроза логистическому хабу исходит как с земли, так и с воздуха. По словам офицера, шведские зенитно-ракетные комплексы будут задействованы для защиты базы от беспилотников и ракет. Ожидается, что миссия начнется 1 декабря и продлится до семи месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правящая партия Швеции предложила объединить противовоздушную оборону Прибалтики и севера Европы.

    В мае Стокгольм решил закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата.

    В апреле Министерство обороны Украины сообщило о планах получить от шведской стороны комплексы Tridon Mk2 на 400 млн евро.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии решили ограничить из-за обмеления Дуная

    Мощность болгарской АЭС «Козлодуй» ограничат из-за обмеления Дуная

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Болгарии рабочая группа приняла решение об ограничении мощности энергоблоков АЭС «Козлодуй» на фоне падения уровня воды в реке Дунай.

     Мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Козлодуй» будет снижена на 90 мегаватт, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт станции. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая отвечает за обеспечение безопасной и надежной эксплуатации реакторов при длительном снижении уровня реки.

    В пресс-службе АЭС уточнили, что дальнейшее понижение уровня Дуная, которое прогнозируют метеорологи, может спровоцировать новые ограничения в работе станции.

    Все действия АЭС предпринимаются в соответствии с гидрологической обстановкой и координируются с Минэнерго и системным оператором, обеспечивающим распределение электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Болгария приостановила санкции к России ради комплектующих для АЭС «Козлодуй».

    В августе власти страны решили построить дамбу для спасения станции.

    Зимой замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй».

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    Спецслужба Грузии пресекла попытку продажи урана-238
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана
    В «VK Видео Детям» вышел анимационный альманах «Народные сказки»