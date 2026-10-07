МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

Tекст: Вера Басилая

По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.