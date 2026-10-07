Число случаев кори в США достигло максимума за 35 лет

Число случаев кори в США достигло максимума с 1991 года

Tекст: Мария Иванова

Количество заболевших в неполном 2026 году уже значительно превысило итоги всего 2025 года, когда в стране было зарегистрировано 2289 случаев кори, сообщает ТАСС.

В 2024 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили 285 случаев, в 2023 году – 59.

В последний раз более высокий показатель был зарегистрирован в 1991 году, тогда корью заболели 9643 человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори.

В тот же день Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекций.

В прошлом месяце число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех.