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    7 октября 2026, 07:27 • Новости дня

    В Московском зоопарке родился самец львинохвостого макака

    В Московском зоопарке родился детеныш редкого львинохвостого макака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном зоосаде появился на свет самец львинохвостого макака, посетители могут увидеть его в павильоне «Приматы».

    Детеныш родился в Московском зоопарке, сообщила мэрия столицы. Посетители могут понаблюдать за ним в экспозиции павильона «Приматы», передает РИА «Новости».

    Маме детеныша Зите пять лет, это ее первое потомство. Она постоянно носит сына на руках и кормит молоком. Пока мать отдыхает, за малышом присматривают ее мама Калетта и сестра Гита.

    В три месяца детеныш станет самостоятельнее и начнет пробовать яблоки, апельсины, киви, виноград, арбузы, овощи, орехи, насекомых и ветки деревьев.

    Львинохвостый макак занесен в Красную книгу. Приматы обитают в Индии, в частности в юго-западной части полуострова Индостан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском зоопарке родился птенец краснокнижного степного орла. Там появились на свет детеныши лучистой черепахи.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Комментарии (12)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

    Комментарии (9)
    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    6 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что тело умершего психотерапевта кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и на Украине.

    Часть праха планируется отправить на Украину для захоронения рядом с матерью, а вторую часть предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве, сказал Мамаев РИА «Новости».

    «Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище, предположительно, рядом с могилой Сергея Доренко», – рассказал Мамаев.

    Прощание с психотерапевтом состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Сам Кашпировский завещал после смерти кремировать свое тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Кашпировского заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье в окружении психотерапевта назвали дату и место прощания.

    Сын покойного отказался приезжать на траурную церемонию.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    6 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Новый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок.

    Об этом свидетельствуют материалы аукциона, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Начальная цена на торгах, как и в предыдущие три раза, составляла 4 млрд рублей на повышение. Рассмотрение заявок состоялось во вторник.

    «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру… несостоявшейся», – говорится в документах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе РЖД в четвертый раз выставили на продажу Рижский вокзал. Ранее торги по продаже объекта за 4 млрд рублей отменили в третий раз.

    В июне повторные торги по продаже вокзала также не состоялись.

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    6 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий

    Собянин: В рамках ОЭЗ в Москве создано 250 высокотехнологичных предприятий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) появилось 250 высокотехнологичных предприятий, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий», – сказал Собянин на церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин оценил вклад Москвы в технологический суверенитет страны.

    Летом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в особой экономической зоне «Технополис Москва» первого в мире космического мини-шаттла.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Москвы, в совершении которого подозревается супруг ее подруги, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Тело женщины 1975 года рождения с ножевыми ранениями было найдено 6 сентября в квартире жилого дома на Литовском бульваре на юго-западе столицы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, смертельные ранения потерпевшей нанес муж ее подруги. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

    В марте другой обвиняемый в убийстве москвички частично признал вину.

    В прошлом году житель столицы получил 17 лет колонии за убийство малолетнего внука.

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    6 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Дом XIX века загорелся на Большой Никитской улице в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы на Большой Никитской улице произошел пожар в историческом здании постройки начала XIX века, движение транспорта на участке перекрыто.

    На Большой Никитской улице в центре Москвы загорелся исторический доходный дом Полуэктова – Кухаренко, передает ТАСС.

    В столичной Госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения. «Из-за возгорания на Большой Никитской улице, д. 60, стр. 1 движение по Большой Никитской от Садового кольца до д. 58 по Большой Никитской перекрыто на время работы экстренных служб», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае крупный пожар охватил ресторан на Большой Никитской в Москве. В том же месяце пожар произошел в историческом здании на Пятницкой улице в Москве. В прошлом году возгорание зафиксировали в историческом здании Обуховской больницы Петербурга.

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    6 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Синоптик назвала сроки перехода на зимнюю резину в Москве

    Синоптик Позднякова: В Москве менять резину на зимнюю нужно в конце октября

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе переходить на зимнюю резину следует в конце октября или начале ноября из-за ожидаемого теплого октября, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку +5°C. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать «переобувку» на конец октября или начало ноября», – заявила Позднякова, передает «Газета.Ru».

    Она отметила, что традиционно для столичного региона смена шин приходится на 20-е числа октября, но в этом году сроки сдвигаются. Даже если к этому времени не выпадет снег, температурный режим изменит эластичность летней резины, что и станет сигналом для установки зимних покрышек.

    Комментируя сообщения о снеге на трассе М-5 и в других субъектах, метеоролог добавила, что снежный покров может устанавливаться временно, а жители восточных и северных регионов самостоятельно ориентируются по состоянию дорожного полотна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и потеплением.

    В понедельник синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 20 градусов к концу недели.

    В конце прошлого месяца метеоролог Татьяна Позднякова сообщала о погожих днях в конце сентября.

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    6 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    В Москве решили начать реконструкцию Шуховской башни

    «Коммерсантъ»: Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется в октябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная реконструкция московской Шуховской радиобашни начнется в октябре и продлится три года из-за необходимости замены пораженных коррозией металлоконструкций.

    Капитальный ремонт исторического объекта пройдет впервые с момента его постройки в 1922 году, пишет «Коммерсантъ».

    Проведенная в 2025 году государственная историко-культурная экспертиза показала, что более 80% поверхности конструкций башни поражено коррозией. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, подразумевающий демонтаж, восстановление или замену части металлических деталей.

    Заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Станислав Белявский объяснил необходимость таких мер низким качеством оригинальных материалов. «Металл, из которого строили московскую башню Шухова, собирали по частям со всей страны. Его качество вызывало сомнения еще тогда, а срок эксплуатации давно истек», – заявил Белявский.

    По его словам, башня сохранит статус объекта культурного наследия, и организация будет добиваться ее включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн добавил, что проект направлен на возвращение памятнику первоначального вида.

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    7 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве

    Департамент природопользования опроверг наличие диких волков и медведей в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярные проверки природных территорий столицы показали полное отсутствие постоянных популяций крупных хищников в городской черте, сообщили в Департаменте природопользования Москвы.

    «По результатам регулярных обследований природных и озелененных территорий столицы устойчивое обитание волков и бурого медведя в черте города Москвы не зафиксировано. Сведения о постоянных популяциях или отдельных особях, постоянно обитающих на территории города, отсутствуют», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Эксперты пояснили, что крупным хищникам требуются обширные участки и богатая кормовая база. Кроме того, для комфортной жизни таким животным необходимо минимальное вмешательство человека.

    Единичные сообщения москвичей о встречах с похожими на волков животными чаще всего объясняются ошибками в идентификации. В некоторых случаях речь идет о сбежавших питомцах, которых незаконно содержали в неволе. Подтвержденных фактов формирования волчьих стай в столице не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог объяснил причину массового выхода лосей к людям. Парк в Кызыле закрыли из-за вышедшего к людям медведя.

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

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