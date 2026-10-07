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    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня

    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    6 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    @ Thomas Koehler/photothek/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дело о потенциальной госизмене экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга может стать беспрецедентным. В истории объединенной Германии еще не было случая, чтоб в шпионском скандале фигурировал настолько высокопоставленный бывший разведчик, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Если подтвердятся подозрения в шпионаже в отношении экс-главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, это станет беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб», – отметил германский политолог Александр Рар. «В истории объединенной Германии еще не было предполагаемого случая государственной измены, в котором фигурировал бы настолько высокопоставленный бывший разведчик», – добавил собеседник.

    Спикер напомнил, что для BND это уже второй серьезный инцидент за последние несколько лет. «В настоящее время бывшего руководителя одного из подразделений службы обвиняют в шпионаже в пользу России. Речь идет об утечке совершенно секретной информации о кибероперациях разведки», – указал собеседник.

    «Я лично знал Ханнинга, работал с ним в рамках своей общественной и научной деятельности в Германском совете внешней политики, когда Ханнинг трудился в администрации канцлера Гельмута Коля. Потом он возглавлял BND. Я встретил Ханнинга последний раз десять лет назад в Берлине, когда он уже вышел на пенсию и работал свободным консультантом для немецких фирм» – добавил Рар.

    Во вторник прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга. Ему предъявлены обвинения в предполагаемом шпионаже против ФРГ, разглашении госсекретов, попытке госизмены и работе в качестве агента секретной службы другой страны, сообщает издание Tagesschau. Ханнинг возглавлял агентство с декабря 1998 года по ноябрь 2005 года, после чего перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где работал госсекретарем до ноября 2009 года.

    В рамках дела также арестован бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д., который с 2012 года по март 2026 года занимал должность начальника штаба у нескольких сменяющих друг друга руководителей службы и имел доступ к большому количеству секретных документов.

    По версии следствия, Манфред предоставил Ханнингу за деньги около 2 тыс. документов, включая секретные файлы. О преступлении фигуранты договорились в 2010 году и продолжали свою деятельность, по крайней мере, до середины 2022 года.

    Большинство материалов представляет собой данные с оперативных совещаний BND, на которых руководители силовых ведомств еженедельно обмениваются информацией. Документы представляют собой крайне секретные отчеты, например, об иранской ядерной программе и российской армии.

    Источники в силовых структурах указывают, что документы также содержат информацию от зарубежных партнерских ведомств. Süddeutsche Zeitung сообщает, что среди переданных материалов были разведывательные доклады, предназначенные для канцелярии германской армии.

    Полиция задержала 80-летнего Ханнинга в его доме в Нордвальде недалеко от города Мюнстер. Манфред был задержан в Баварии. Правоохранительные органы провели обыски в домах обоих подозреваемых, а также в Берлине.

    В настоящее время в Высшем региональном суде Берлина продолжается рассмотрение дела Карстена Л., экс-главы одного из отделов BND, обвиняемого в передаче секретной информации сотрудникам ФСБ. По версии следствия, данные поставлялись через его предполагаемого сообщника – 31-летнего гражданина Германии Артура Э.

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    6 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в получении и возможной передаче секретной информации иностранным государствам.

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

    По данным издания, уже после ухода из БНД Ханнинг в течение нескольких лет получал секретную информацию из службы от своего бывшего руководителя аппарата. Следствие проверяет, мог ли он передавать эти сведения иностранным государствам, что может сделать это дело одним из крупнейших случаев шпионажа в истории ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкая разведка ФРГ предсказала скорое военное поражение Украины от России. В августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины. В марте немецкие власти арестовали гражданку Румынии по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва расценивает слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о ведении «теневой войны» против ФРГ как безосновательные обвинения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке Кремлем заявлений Йегера, передает РИА «Новости».

    Ранее глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией, и обвинил Москву в гибридных атаках.

    При этом Йегер признал, что его ведомство не наблюдает признаков подготовки нападения со стороны России, однако отметил, что НАТО «не может позволить себе расслабиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией.

    В августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    В прошлом году Германия намеревалась разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом.

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    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова взять на себя все расходы по размещению в республике постоянной военной базы США после того, как президент Дональд Трамп допустил создание такого объекта.

    Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

    «Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

    Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.

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    6 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года

    В Германии за восемь месяцев втрое выросло число отказов от службы

    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года
    @ Karl-Heinz Spremberg/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Молодые люди в Германии стали значительно чаще подавать заявления об отказе от военной службы, и за первые восемь месяцев года их число более чем втрое превысило показатель всего 2025 года, сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

    За первые восемь месяцев текущего года в Германии было подано столько заявлений об отказе от военной службы, что их общее количество более чем втрое превысило уровень за весь 2025 год, указало издание DW.

    Отмечается, что чаще всего об отказе служить в армии стали заявлять молодые жители Германии, а одним из факторов увеличения числа таких обращений названа начавшаяся рассылка анкет Министерством обороны ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Германии решили превратить порт Бремерхафен в крупный логистический узел НАТО. В прошлом месяце бундесвер принял решение о принудительной отправке части военных в литовскую бригаду. Летом во Франкфурте-на-Майне рекордный рост числа заявлений об отказе от военной службы в ФРГ был зафиксирован.

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    6 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Итальянское издание оценило предупреждение России Западу по Калининграду

    В Италии оценили предупреждение России Западу по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия послала западным странам недвусмысленный сигнал о недопустимости блокады или угроз в адрес Калининградской области, пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico.

    «Самое значительное событие этой недели в Европе, возможно, произошло не на поле боя. Россия выступила с особенно резким предупреждением в отношении Калининграда, ясно дав понять, что любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может спровоцировать ответный удар с использованием всего военного арсенала Москвы, включая ядерное оружие», – говорится в статье портала, передает ТАСС.

    В публикации подчеркивается, что западные правительства продолжают обсуждать амбициозные сценарии вдоль российских границ, но при этом хотят избежать прямой конфронтации с Москвой.

    «Своим посланием Москва стремится устранить любую возможную двусмысленность: Калининград с точки зрения России – это не просто точка давления в украинском конфликте. Это суверенная территория Российской Федерации, и любое вмешательство будет рассматриваться и пресекаться именно как таковое», – отмечается в материале.

    В последнее время в западных странах звучат призывы к экономической и территориальной блокаде Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде региона.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    6 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Подопечные НАТО отбились от рук и как хвост виляют собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО отреагировало на жесткие заявления России и опровергло слова представителей стран Прибалтики об угрозах в адрес Калининградской области, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

    В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    6 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Суд в Германии отклонил иски родственников жертв катастрофы Germanwings

    DPA: Суд в Германии отклонил иски родственников жертв катастрофы Germanwings

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий суд не удовлетворил требования родственников погибших в катастрофе самолета Germanwings в 2015 году о дополнительной компенсации морального ущерба, пишет агентство DPA.

    Земельный суд Брауншвейга не удовлетворил требования родственников погибших пассажиров лайнера авиакомпании Germanwings о взыскании дополнительных выплат за причинение морального вреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Истцы настаивали на компенсации в размере до 110 тыс. евро, обвиняя власти Германии в недостаточном контроле за вторым пилотом Андреасом Лубитцем, чьи действия стали причиной трагедии.

    «Земельный суд Брауншвейга отклонил иски родственников жертв крушения самолета Germanwings, унесшего жизни 150 человек, о дополнительном возмещении морального ущерба», – говорится в материале.

    Судья подчеркнула, что государство не несет ответственности перед истцами, а подобные претензии следует направлять авиаперевозчику. Кроме того, она сослалась на Монреальскую конвенцию, которая предусматривает компенсации только за физические травмы, не устанавливая выплат за моральный вред.

    Это не первый случай, когда суды отказывают в подобных исках: ранее аналогичные решения вынесли земельные суды Франкфурта и Эссена.

    Материнская компания Germanwings – Lufthansa – ранее информировала, что ближайшие родственники жертв уже получили по 10 тыс. евро компенсации, а их наследникам выплатили еще по 25 тыс. евро в качестве возмещения морального ущерба.

    Катастрофа произошла 24 марта 2015 года во французских Альпах. Самолет Airbus A320, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился, унеся жизни 142 пассажиров и восьми членов экипажа. Расследование установило, что второй пилот Лубитц, страдавший от депрессии, намеренно направил лайнер в гору.

    Эта катастрофа 2015 года считается одним из самых резонансных случаев намеренного уничтожения воздушного судна.

    В прошлом году канадский суд обязал авиакомпанию МАУ выплатить компенсации семьям жертв другой крупной авиакатастрофы в Тегеране.

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    6 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров философски отнесся к планам обороны НАТО на восточном фланге

    Глава МИД Лавров философски оценил сообщения о новом плане обороны НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что философски относится к информации о разработке Североатлантическим альянсом оборонительного плана на восточном фланге.

    Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения о подготовке нового плана Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    «Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg раскрыло детали нового плана обороны НАТО.

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    6 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    DPA: Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии за три года открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство DPA.

    За три года после обострения ситуации на Ближнем Востоке правоохранители Берлина открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, передает агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры, передает ТАСС.

    По состоянию на 1 октября 2026 года расследование завершено по более чем 7 тыс. эпизодов. Согласно статистике, около 1,9 тыс. инцидентов расцениваются как преступления на почве антисемитизма.

    Свыше 9,2 тыс. разбирательств напрямую касаются ситуации в секторе Газа. Более трех тысяч из них связаны с правонарушениями на массовых митингах.

    Большая часть обвинений касается использования символики запрещенных организаций, разжигания межнациональной розни и нападений на полицию. При этом в 5,5 тыс. случаев личности нарушителей установить не удалось.

    Уполномоченная по борьбе с антисемитизмом Яна Бертольд заявила: «После резкого всплеска преступности в столице Германии число правонарушений стабилизировалось, однако остается на стабильно высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии зафиксировала резкий рост числа антисемитских правонарушений.

    В первой половине текущего года власти Британии зарегистрировали почти 2 тыс. случаев проявления ненависти к евреям.

    На фоне беспорядков во Франции израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль.

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    6 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага

    Tекст: Мария Иванова

    Основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт выступила за назначение кандидата от «Альтернативы для Германии» на пост председателя земельного парламента Саксонии-Анхальт.

    Сара Вагенкнехт заявила о необходимости покончить с принципом отказа традиционных партий от сотрудничества с АдГ, пишет dpa.

    «BSW собирается покончить с этой идиотской системой брандмауэра! Самая сильная фракция в ландтаге должна выдвигать и его председателя – с 44% голосов это должно быть само собой разумеющимся», – заявила политик.

    По ее словам, АдГ нельзя лишать парламентского права выдвигать председателя, отмечает РИА «Новости».

    Вагенкнехт подчеркнула, что партия BSW выполнит предвыборные обещания о разумном обращении и отмене бойкота АдГ.

    Она также раскритиковала сравнения будущего ландтага Саксонии-Анхальт под председательством АдГ с рейхстагом времен нацизма, назвав это преуменьшением преступлений нацизма. АдГ победила на выборах 6 сентября, набрав 43,8% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия Вагенкнехт решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В воскресенье учредительное заседание ландтага Саксонии-Анхальт назначили на 6 октября.

    В прошлом месяце в партии Сары Вагенкнехт опровергли сделку с АдГ.

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    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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