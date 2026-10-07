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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня

    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    7 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

    Tекст: Катерина Туманова

    Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк была госпитализирована и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней после того, как пережила две смертельные инъекции, а теперь она пришла в сознание, сообщили ее адвокаты.

    Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

    Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

    «Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

    Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

    Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    МИД заявил о готовности обсудить с Ереваном будущее военной базы в Гюмри

    МИД: Россия готова обсудить с Арменией будущее военной базы в Гюмри

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва готова рассмотреть все вопросы о военной базе в Гюмри в рамках предложенного армянской стороной разговора о перспективах двусторонних связей.

    Москва готова к диалогу с Ереваном по поводу 102-й российской военной базы, если обсуждения будут опираться на действующие двусторонние соглашения о пребывании контингента, пишет РИА «Новости».

    «Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей», – сказал Калугин.

    По его словам, в ходе такого диалога предстоит затронуть публикации в некоторых армянских СМИ, направленные на дискредитацию российских военных и представление их нахождения в стране как оккупации. Дипломат отметил, что серьезной альтернативы российскому военному присутствию не существует.

    Калугин добавил, что большинство жителей Армении прекрасно понимают ситуацию и поддерживают сохранение базы, что подтверждается результатами социологических опросов и высоким интересом местного населения к дням открытых дверей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Михаила Булгакова.

    Президент России Владимир Путин предупредил о готовности вывести военную базу в случае официального запроса Армении.

    Летом российское дипломатическое ведомство сообщило об отсутствии сигналов от Еревана о закрытии военного объекта.

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    6 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Власти ЯНАО ввели выплату в 1 млн рублей за уничтожение вражеских БПЛА

    На Ямале ввели выплату в 1 млн рублей за каждый сбитый дрон противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ямало-Ненецкого автономного округа установили вознаграждение в размере 1 млн рублей за уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника на территории региона.

    Согласно постановлению правительства Ямала, выплата будет осуществляться в равных долях каждому резервисту из состава мобильной огневой группы, которая обеспечила «пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения», пишет ТАСС.

    Отмечается, что обязательным условием для получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры в результате атаки.

    Решение о назначении выплаты примет департамент региональной безопасности на основе данных военного комиссариата, предварительно рассмотренных региональным штабом Единого национального центра. Средства будут перечисляться окружным департаментом соцзащиты.

    Сейчас в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ямала объявили режим угрозы атаки беспилотников. Тогда же губернатор Пермского края сообщил о выплатах пострадавшим при атаке беспилотников на Пермь.

    В мае в Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны: Су-57 может применять новые средства поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения истребителя Су-57, позволяют применять новые образцы средств поражения, сообщило Минобороны.

    Летный состав ВКС России проверил на заводе партию истребителей Су-57 в разных режимах и выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», – добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике.

    Позднее индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале сентября российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку салона в Египет.

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    6 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Нидерландов признало, что военная поддержка Киева оказывает значительное негативное воздействие на национальные вооруженные силы и затрудняет выполнение целей НАТО.

    Оценка последствий приводится в письме военного ведомства в национальный парламент. Помощь Украине оказывает «вытесняющее воздействие» на боеготовность армии, сказано в нем, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что министерство оценивает эти последствия как «значительные, но приемлемые». При этом ведомство не стало раскрывать данные о состоянии войск и уточнять, выполнение каких именно целей альянса задерживается из-за поддержки Киева. Отдельной методики оценки приемлемости таких последствий не существует.

    По прогнозу министерства, влияние на вооруженные силы продолжится и в 2027 году. В связи с этим поставки из собственных запасов сведены к минимуму, а основная часть помощи обеспечивается закупками на оборонном рынке. Ранее переданное имущество планируется восполнять по мере необходимости.

    Для смягчения последствий ведомство намерено ускорять закупки замещающего вооружения. В проекте бюджета на 2027 год из 3,1 млрд евро расходов, связанных с Украиной, 500 млн предусмотрены на замену переданного имущества, а 2,6 млрд евро предназначены для материальной помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол Нидерландов заявил об усталости страны от поддержки Украины.

    Власти королевства решили выделить полмиллиарда евро на вооружение для Киева.

    Весной Москва учла утечку нидерландского оружия к боевикам на Украине.

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    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

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    6 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

    NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США перенаправили часть своих беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper из Африки в Южную Америку для противодействия местным наркокартелям, пишет газета The New York Times (NYT).

    Американские военные переместили часть своего парка разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper с африканского континента в страны Южной Америки, передает РИА «Новости». Этот шаг продиктован необходимостью борьбы с организованной преступностью.

    «В связи с усилением борьбы администрации Трампа с латиноамериканскими картелями американские военные перебросили несколько беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Колумбию и Эквадор», – цитирует агентство публикацию The New York Times.

    Журналисты отмечают, что стоимость одного такого аппарата, прозванного «охотником-убийцей», составляет порядка 50 млн долларов.

    Точное количество переброшенной техники не раскрывается. При этом армия США испытывает дефицит этих дронов после потери около четверти парка во время конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон рассматривал возможность переброски ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Латинскую Америку.

    Американские и эквадорские военные весной начали совместные боевые действия против наркокартелей.

    Вооруженные силы США потеряли около четверти таких аппаратов в ходе конфликта с Ираном.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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