Глава Туркмении поздравил Путина с днем рождения

«Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».
Президент также подчеркнул важность повышения локализации производства аккумуляторов. По его словам, речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья.
Для достижения этой цели необходимо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, используемых при изготовлении накопительной энергии, а также внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение, добавил он.
Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.
Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.
В прошлом месяце президент отметил хорошие результаты и перспективы Росатома на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.
В сентябре глава государства также наградил работников предприятий Росатома государственными грамотами.