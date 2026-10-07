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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня

    Застрявших на Диксоне из-за шторма детей решили вернуть домой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группу из более чем 30 детей, которые не смогли уехать с острова Диксон из-за шторма, отправят домой самолетом, сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

    Более 30 детей из Норильска и Дудинки должны были отправиться на корабельную экскурсию по маршруту Диксон – Дудинка, однако поездку отменили из-за угрозы шторма. Позже они не смогли вылететь обратно из-за непогоды, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе администрации района уточнили, что все дети находятся в благополучном состоянии, осмотрены врачами и не болеют. Школьникам предоставляется трехразовое питание. В среду планируется отправить их домой бортом.

    Диксон является самым северным поселком России. Он расположен на берегу Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае.

    На прошлой неделе «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре.

    В Крыму в конце сентября на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов.

    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

    Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на открытии образовательного комплекса в Якутии заявил, что государство будет поддерживать инициативы отечественного бизнеса по развитию образования.

    Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

    «Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

    Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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    5 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что подрастающее поколение является самым главным, что есть у России.

    Об этом он сказал, принимая участие по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». Новый комплекс президент назвал зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования.

    «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть – в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии. Президент дал старт его работе.

    Летом глава государства заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования.

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    5 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка

    Tекст: Антон Антонов

    В Карачаево-Черкесии спасатели приступили к поискам женщины и ребенка, заблудившихся на маршруте к Софийским озерам, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.

    Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.

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    5 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    В Ингушетии шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом

    Угарным газом в селе в Ингушетии отравились шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В сельском поселении Кантышево в Ингушетии пятеро детей и один взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом.

    Пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    «В 12:10 мск в понедельник поступило сообщение, что в сельском поселении Кантышево на улице Гадиева произошло отравление угарным газом. В результате отравления пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей», – заявили в ведомстве.

    В МЧС добавили, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу под Саратовом мать и пятеро детей отравились угарным газом.

    В Махачкале трое детей погибли от отравления газом.

    В Саратове семья с ребенком также была госпитализирована с отравлением угарным газом.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    5 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Кравцов: Детский сад не должен сводиться к подготовке к школе

    Tекст: Антон Антонов

    Детский сад должен оставаться пространством воспитания ребенка, а не сводиться к подготовке к школе, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    «Детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министр добавил, что вопросы более осмысленного подхода к выбору игр, игрушек и медиаконтента для дошкольных учреждений уже нашли отражение в резолюции форума «Время дошкольного образования». Этот форум прошел в Москве в преддверии Дня работников дошкольного образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кравцов сообщил о подготовке перечня игр и игрушек для детских садов.

    Во вторник Минпросвещения объявило о разработке единых воспитательных программ для детских садов.

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    5 октября 2026, 06:17 • Новости дня
    Школа в Петропавловске-Камчатском эвакуирована из-за сообщения о минировании

    Tекст: Антон Антонов

    Городское управление образования Петропавловска-Камчатского сообщило об эвакуации учащихся и сотрудников школы №1 после поступившего сообщения о минировании здания.

    Учащихся и сотрудников школы №1 в Петропавловске-Камчатском вывели из здания после поступившего сообщения о его минировании, передает ТАСС.

    «На месте работают оперативные службы. Проводится проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств», – говорится в сообщении управления образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным.

    В 2025 году СМИ сообщили об эвакуации школ Истры в Подмосковье из-за ложных угроз минирования.

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