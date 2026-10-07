Застрявших на Диксоне из-за шторма детей решили вернуть домой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Более 30 детей из Норильска и Дудинки должны были отправиться на корабельную экскурсию по маршруту Диксон – Дудинка, однако поездку отменили из-за угрозы шторма. Позже они не смогли вылететь обратно из-за непогоды, передает РИА «Новости».

В пресс-службе администрации района уточнили, что все дети находятся в благополучном состоянии, осмотрены врачами и не болеют. Школьникам предоставляется трехразовое питание. В среду планируется отправить их домой бортом.

Диксон является самым северным поселком России. Он расположен на берегу Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае.

На прошлой неделе «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре.

В Крыму в конце сентября на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов.