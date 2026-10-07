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    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня

    Глава МВД Латвии заявил о попытке нелегалов прорвать границу

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок

    СК: В России на 13% выросло число преступлений этнических группировок

    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество преступлений, совершенных в России этническими группировками, увеличилось в текущем году на 13%, сообщили в Следственном комитете.

    «На 13% выросло число преступлений, совершенных этническими группировками. Зачастую они формируются представителями бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии. Также до 3 тыс. увеличилось количество фактов организации незаконной миграции», – сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания по противодействию миграционной и этнической преступности, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

    Вместе с тем в ведомстве отметили, что количество преступлений с участием иностранных граждан сократилось в этом году почти на 40%.

    Мигрантами за восемь месяцев этого года совершено порядка 18 тыс. противоправных деяний, что на 39% ниже показателя прошлого года. Вдвое сократилось число тяжких деяний, совершенных приезжими, а также лицами, незаконно находящимися на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    В марте Бастрыкин сообщил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов.

    В прошлом году он потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Вдова участника СВО лишилась 11 млн рублей после общения с мошенниками

    МВД: Аферисты убедили вдову участника СВО отдать им 11 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вдова погибшего участника спецоперации из Нижегородской области передала мошенникам 11 млн рублей, испугавшись угрозы уголовного дела о госизмене, сообщило региональное МВД.

    Жительница Шахуньи, ранее получившая выплату за погибшего на спецоперации мужа, стала жертвой телефонных аферистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Нижегородской области.

    По данным ведомства, в сентябре женщине поступило сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Затем ей позвонили якобы сотрудники техподдержки и ФСБ. Они заявили, что от ее имени могут взять кредит, что повлечет уголовную ответственность за госизмену. Женщина согласилась следовать инструкциям злоумышленников.

    Она подписала договор о сотрудничестве с якобы сотрудницей Центробанка, сняла со счета 9,9 млн рублей и отправила их фото. Аферисты убедили ее передать деньги курьеру под предлогом экспертизы на подлинность. На следующий день ей сообщили, что купюры фальшивые, и предложили проверить еще 1,1 млн рублей, которые она также отдала. Позже злоумышленники перестали выходить на связь.

    «Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления и их задержанию», – заявили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года в МВД раскрыли популярные схемы мошенничества в отношении участников спецоперации.

    В апреле 2025 года суд арестовал обвиняемых в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьево.

    В феврале того же года россиян предупредили о мошенничестве с выплатами военнослужащим.

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    6 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки поручил ученым ускорить разработку современных беспилотников и пообещал им государственную поддержку.

    Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, передает РИА «Новости».

    Главе государства продемонстрировали реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА, взрыватели и смесевое ракетное твердое топливо. «Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жесткие сроки», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, президенту представили белорусские пороха, взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и двухместный автожир «Филин». Специалисты подарили Лукашенко полностью отечественный тепловизионный прицел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В прошлом месяце он опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии.

    Лукашенко рассказал о продаже белорусских калийных удобрений США.

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    6 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Швеция решила направить на восток Польши зенитные комплексы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведские власти в декабре отправят в польский город Жешув подразделение противовоздушной обороны Patriot со 100 военнослужащими для защиты военной базы НАТО.

    Задача скандинавских военных будет заключаться в охране логистического центра Североатлантического альянса по поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

    Сейчас базу в Жешуве, через которую ежемесячно проходит около 18 тыс. тонн грузов, защищают вооруженные силы Нидерландов.

    «Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО», – заявила начальник шведского полка ПВО София Вестермарк.

    Она отметила, что угроза логистическому хабу исходит как с земли, так и с воздуха. По словам офицера, шведские зенитно-ракетные комплексы будут задействованы для защиты базы от беспилотников и ракет. Ожидается, что миссия начнется 1 декабря и продлится до семи месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правящая партия Швеции предложила объединить противовоздушную оборону Прибалтики и севера Европы.

    В мае Стокгольм решил закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата.

    В апреле Министерство обороны Украины сообщило о планах получить от шведской стороны комплексы Tridon Mk2 на 400 млн евро.

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    6 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    В Татарстане замначальника угрозыска задержали за взятку

    Замначальника уголовного розыска МВД по Татарстану задержан за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Татарстану задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.

    Полицейский подозревается в получении через посредников незаконного вознаграждения за бездействие в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности на территории Казани и Набережных Челнов, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе МВД по Татарстану подчеркнули, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в установленном законом порядке.

    Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае замначальника уголовного розыска Петербурга был арестован в Москве за разбой.

    В феврале под Саратовом по делу о взятке задержали полковника МВД.

    В декабре прошлого года в Москве бывший подполковник МВД получил 15 лет колонии за получение взяток от мигрантов.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    6 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии решили ограничить из-за обмеления Дуная

    Мощность болгарской АЭС «Козлодуй» ограничат из-за обмеления Дуная

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Болгарии рабочая группа приняла решение об ограничении мощности энергоблоков АЭС «Козлодуй» на фоне падения уровня воды в реке Дунай.

     Мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Козлодуй» будет снижена на 90 мегаватт, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт станции. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая отвечает за обеспечение безопасной и надежной эксплуатации реакторов при длительном снижении уровня реки.

    В пресс-службе АЭС уточнили, что дальнейшее понижение уровня Дуная, которое прогнозируют метеорологи, может спровоцировать новые ограничения в работе станции.

    Все действия АЭС предпринимаются в соответствии с гидрологической обстановкой и координируются с Минэнерго и системным оператором, обеспечивающим распределение электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Болгария приостановила санкции к России ради комплектующих для АЭС «Козлодуй».

    В августе власти страны решили построить дамбу для спасения станции.

    Зимой замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй».

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    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Премьер Литвы Синкявичюс поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил министерству обороны представить США варианты и условия постоянного размещения американских войск в республике.

    «Я поручил министерству национальной обороны подготовиться, представить страну, представить возможности и условия, при которых мы могли бы принять постоянно дислоцированные американские войска», – заявил Синкявичюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

    Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность создания постоянной военной базы в Литве.

    По словам премьер-министра, этот вопрос обсуждался в середине сентября во время визита специального посланника президента США Джона Коула. «Мы были бы заинтересованы в постоянном размещении американских войск в Литве, мы готовы предоставить американской стороне наилучшие возможные условия, и я рад, что президент Трамп не исключает такой возможности», – добавил Синкявичюс.

    В настоящее время американские военные находятся в Литве на ротационной основе, сменяясь каждые девять месяцев. С 2019 года в стране размещался батальон численностью около тысячи человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Синкявичюс пообещал оплатить расходы постоянной базы США. В понедельник Трамп не исключил ее создания в Литве.

    В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в республике.

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    6 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Президент Латвии поручил премьер-министру сформировать новый кабмин

    Президент Латвии Ринкевичс поручил премьеру Кулбергсу сформировать новый кабмин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый состав правительства по итогам парламентских выборов.

    «Мы договорились, что действующий премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции», – заявил Ринкевичс, передает ТАСС со ссылкой на портал LSM.

    Глава государства отметил, что письменное распоряжение о выдвижении Кулбергса он сможет издать после 3 ноября, когда будут официально утверждены полномочия нового созыва Сейма и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это не мешает уже сейчас в полную силу работать над формированием правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутаты «Русского союза Латвии» пообещали защищать права русских в Сейме.

    В воскресенье на парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать голосование.

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    6 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах ускорили темпы роста во время дневных торгов. Стоимость тысячи кубометров увеличилась на 4,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня и превысила отметку 887 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Торги во вторник открылись на уровне 860,7 доллара. К утру котировки поднялись до 871,8 доллара, а во второй половине дня достигли 887,2 доллара. Накануне торги закрылись на расчетной цене 852,3 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое удорожание энергоносителей в европейских странах спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С весны стоимость газа демонстрирует высокую волатильность: в марте она увеличилась почти на 60%, а по итогам сентября средняя цена достигла 897,1 доллара, прибавив 20% к августовскому уровню.

    Устойчиво высокие цены на европейских газовых хабах наблюдались в течение 2021 и 2022 годов. Исторический рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 872 долларам.

    В понедельник биржевая цена выросла до 875 долларов.

    В пятницу цены опустились ниже 850 долларов.

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    6 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Хорватия приступают к совместной добыче природного газа на приграничном месторождении Залата-Дравица, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань после переговоров в Загребе с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    «Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.

    Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.

    Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.

    Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.

    Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.

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    6 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    В РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году

    РСТ: В 2027 году выдача шенгенских виз россиянам может сократиться

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году число выдаваемых россиянам шенгенских виз может сократиться из-за вероятного пересмотра Евросоюзом визовой политики в отношении граждан России, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «Полной остановки выдачи виз мы не ожидаем. Однако в 2027 году объем выдачи шенгенских виз российским туристам может сократиться», – заявил Абасов, пишет ТАСС. Он отметил, что пока преждевременно говорить о конкретных ограничениях, так как проект выводов Европейского совета, который обсудят 15-16 октября в Брюсселе, еще должен пройти согласование.

    Абасов подчеркнул, что новые решения, меняющие порядок выдачи шенгена, пока не приняты, но пересмотр визовых требований упомянут в проекте документа, подготовленном генеральным секретариатом Совета ЕС.

    По словам эксперта, даже при ужесточении политики европейские направления останутся в предложениях российских туроператоров, измениться могут лишь сроки, стоимость и порядок оформления документов.

    По данным Еврокомиссии, в 2025 году россиянам выдали 618,8 тыс. виз, при этом доля многократных виз снизилась до 28,4%. Более 70% всех выданных виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах.

    В начале сентября Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян.

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