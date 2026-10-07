Песков озвучил планы Путина в день рождения

Путин проведет день рождения за рабочими делами

Tекст: Катерина Туманова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

«День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.