Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

Tекст: Катерина Туманова

Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

«Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.