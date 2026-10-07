Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара

На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар

Tекст: Катерина Туманова

По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.

Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.

Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший НПЗ в ОАЭ восстановил работу после атаки беспилотника в августе. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел в сентябре к остановке нефтедобычи в Ливии. Хуситы в октябре атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.



