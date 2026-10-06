Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

Технологическое лидерство невозможно без эффективных систем накопления энергии, поэтому государство окажет поддержку развитию этой отрасли, заявил российский лидер, пишет ТАСС.
«Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», – подчеркнул Путин.
Он обратил особое внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий и широкого внедрения новых разработок. Глава государства добавил, что производителям уже предоставляются значимые преференции для запуска производств, прежде всего в налоговой сфере.
Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.
Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области.
Глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.