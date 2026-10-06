Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.