В Швейцарии заявили о трудностях с сохранением численности армии

Минобороны Швейцарии отметило сложности с сохранением численности армии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Минобороны Швейцарии заявили о сложностях в сохранении количественного состава армии. Поддержание численности вооруженных сил страны является серьезной проблемой, говорится в сообщении военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

На данный момент в армии Швейцарии достаточно военнослужащих для обеспечения нормативной численности в 100 тыс. человек. По оценкам на 2026 год, личный состав насчитывает 147 тыс. 17 человек. Однако ожидается, что к 2030 году это число упадет ниже 130 тысяч.

Число досрочных увольнений, в том числе для перехода на гражданскую службу, неуклонно растет, ежегодно армию покидают около 12 тыс. военнообязанных. При этом отмечается рост интереса женщин к военной службе.

Парламент поручил Федеральному совету ввести систему обязательной службы в сфере безопасности для укомплектования армии и гражданской защиты. В июне совет утвердил необходимые основы, в кантонах идут консультации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения.