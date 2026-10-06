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    6 октября 2026, 20:40 • Новости дня

    В Швейцарии заявили о трудностях с сохранением численности армии

    Минобороны Швейцарии отметило сложности с сохранением численности армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность вооруженных сил Швейцарии, вероятно, сократится примерно на 12% к 2030 году, сообщило министерство обороны страны.

    В Минобороны Швейцарии заявили о сложностях в сохранении количественного состава армии. Поддержание численности вооруженных сил страны является серьезной проблемой, говорится в сообщении военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    На данный момент в армии Швейцарии достаточно военнослужащих для обеспечения нормативной численности в 100 тыс. человек. По оценкам на 2026 год, личный состав насчитывает 147 тыс. 17 человек. Однако ожидается, что к 2030 году это число упадет ниже 130 тысяч.

    Число досрочных увольнений, в том числе для перехода на гражданскую службу, неуклонно растет, ежегодно армию покидают около 12 тыс. военнообязанных. При этом отмечается рост интереса женщин к военной службе.

    Парламент поручил Федеральному совету ввести систему обязательной службы в сфере безопасности для укомплектования армии и гражданской защиты. В июне совет утвердил необходимые основы, в кантонах идут консультации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

    Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.

    Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

    Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

    В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

    В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

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    6 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны: Су-57 может применять новые средства поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения истребителя Су-57, позволяют применять новые образцы средств поражения, сообщило Минобороны.

    Летный состав ВКС России проверил на заводе партию истребителей Су-57 в разных режимах и выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», – добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике.

    Позднее индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале сентября российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку салона в Египет.

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    6 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Артиллерия сорвала попытки прорыва малых групп ВСУ у водохранилища в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие успешно пресекают попытки украинских формирований прорвать оборону в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщил заместитель командира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Золотой.

    «Артиллерия в очередной раз доказывает свою стопроцентную эффективность. Мы работаем на системах 2С19 «Мста-С». Противник заходит малыми группами, но мы это все прекрасно видим с помощью наших «глаз», которые находятся в небе. Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем», – заявил Золотой, передает ТАСС.

    Боец отметил, что артиллерия, беспилотные системы и перехватчики работают активно, не оставляя противнику шансов. Дивизион часто использует высокоточные боеприпасы, уничтожая бронетехнику с первого выстрела.

    Кроме того, группировка «Запад» наносит удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления беспилотниками. Несколько дней назад они уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман.

    В воскресенье российские войска разгромили украинский центр управления беспилотниками в республике.

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    6 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Минобороны: Войска получили более 1 млн средств поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре российские войска получили свыше 1 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил заместитель министра обороны Александр Санчик.

    «Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие», – заявил Санчик, пишет ТАСС.

    Кроме того, в войска поступило более 10 тыс. единиц вооружения и техники. В их числе самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства ПВО, бронеавтомобили, различные беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

    Санчик также добавил, что в сентябре был спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов». В Минобороны подчеркнули, что новые партии танков поставляются с дополнительными комплексами защиты, разработанными с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска.

    В апреле ведомство подготовило проект указа об упрощении экспорта вооружения.

    В прошлом году Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ.

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    6 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за рост цен на электроэнергию в Европе на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политиков.

    «Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

    Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.

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    6 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Власти ЯНАО ввели выплату в 1 млн рублей за уничтожение вражеских БПЛА

    На Ямале ввели выплату в 1 млн рублей за каждый сбитый дрон противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ямало-Ненецкого автономного округа установили вознаграждение в размере 1 млн рублей за уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника на территории региона.

    Согласно постановлению правительства Ямала, выплата будет осуществляться в равных долях каждому резервисту из состава мобильной огневой группы, которая обеспечила «пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения», пишет ТАСС.

    Отмечается, что обязательным условием для получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры в результате атаки.

    Решение о назначении выплаты примет департамент региональной безопасности на основе данных военного комиссариата, предварительно рассмотренных региональным штабом Единого национального центра. Средства будут перечисляться окружным департаментом соцзащиты.

    Сейчас в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ямала объявили режим угрозы атаки беспилотников. Тогда же губернатор Пермского края сообщил о выплатах пострадавшим при атаке беспилотников на Пермь.

    В мае в Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.

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    6 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Нидерландов признало, что военная поддержка Киева оказывает значительное негативное воздействие на национальные вооруженные силы и затрудняет выполнение целей НАТО.

    Оценка последствий приводится в письме военного ведомства в национальный парламент. Помощь Украине оказывает «вытесняющее воздействие» на боеготовность армии, сказано в нем, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что министерство оценивает эти последствия как «значительные, но приемлемые». При этом ведомство не стало раскрывать данные о состоянии войск и уточнять, выполнение каких именно целей альянса задерживается из-за поддержки Киева. Отдельной методики оценки приемлемости таких последствий не существует.

    По прогнозу министерства, влияние на вооруженные силы продолжится и в 2027 году. В связи с этим поставки из собственных запасов сведены к минимуму, а основная часть помощи обеспечивается закупками на оборонном рынке. Ранее переданное имущество планируется восполнять по мере необходимости.

    Для смягчения последствий ведомство намерено ускорять закупки замещающего вооружения. В проекте бюджета на 2027 год из 3,1 млрд евро расходов, связанных с Украиной, 500 млн предусмотрены на замену переданного имущества, а 2,6 млрд евро предназначены для материальной помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол Нидерландов заявил об усталости страны от поддержки Украины.

    Власти королевства решили выделить полмиллиарда евро на вооружение для Киева.

    Весной Москва учла утечку нидерландского оружия к боевикам на Украине.

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    6 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    МИД заявил о готовности обсудить с Ереваном будущее военной базы в Гюмри

    МИД: Россия готова обсудить с Арменией будущее военной базы в Гюмри

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва готова рассмотреть все вопросы о военной базе в Гюмри в рамках предложенного армянской стороной разговора о перспективах двусторонних связей.

    Москва готова к диалогу с Ереваном по поводу 102-й российской военной базы, если обсуждения будут опираться на действующие двусторонние соглашения о пребывании контингента, пишет РИА «Новости».

    «Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей», – сказал Калугин.

    По его словам, в ходе такого диалога предстоит затронуть публикации в некоторых армянских СМИ, направленные на дискредитацию российских военных и представление их нахождения в стране как оккупации. Дипломат отметил, что серьезной альтернативы российскому военному присутствию не существует.

    Калугин добавил, что большинство жителей Армении прекрасно понимают ситуацию и поддерживают сохранение базы, что подтверждается результатами социологических опросов и высоким интересом местного населения к дням открытых дверей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Михаила Булгакова.

    Президент России Владимир Путин предупредил о готовности вывести военную базу в случае официального запроса Армении.

    Летом российское дипломатическое ведомство сообщило об отсутствии сигналов от Еревана о закрытии военного объекта.

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    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

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    6 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах ускорили темпы роста во время дневных торгов. Стоимость тысячи кубометров увеличилась на 4,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня и превысила отметку 887 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Торги во вторник открылись на уровне 860,7 доллара. К утру котировки поднялись до 871,8 доллара, а во второй половине дня достигли 887,2 доллара. Накануне торги закрылись на расчетной цене 852,3 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое удорожание энергоносителей в европейских странах спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С весны стоимость газа демонстрирует высокую волатильность: в марте она увеличилась почти на 60%, а по итогам сентября средняя цена достигла 897,1 доллара, прибавив 20% к августовскому уровню.

    Устойчиво высокие цены на европейских газовых хабах наблюдались в течение 2021 и 2022 годов. Исторический рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 872 долларам.

    В понедельник биржевая цена выросла до 875 долларов.

    В пятницу цены опустились ниже 850 долларов.

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    6 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.

    Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).

    «Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.

    Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

    По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.

    В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.

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