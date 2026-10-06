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    6 октября 2026, 19:40 • Новости дня

    Ушаков анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на АТЭС.

    В прошлый четверг Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами на саммите. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС.

    6 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году

    Путин: Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторные батареи, заявил президент Владимир Путин.

    «Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

    Глава государства также подчеркнул необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий производства аккумуляторов и освоения новых областей их применения.

    Кроме того, Путин отметил важность формирования нормативной базы с едиными требованиями к качеству и безопасности систем накопления энергии, включая их повторное применение, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.

    В мае Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.

    В 2024 году было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимы собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил президент Владимир Путин.

    России нужны собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи Первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    «Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, в том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», – заявил Путин и добавил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание главы государства по высокотехнологичной энергетике. Он сообщил о запуске российским лидером производства электрических батарей.

    Комментарии (3)
    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю государственную поддержку отрасли производства эффективных систем накопления электроэнергии.

    Технологическое лидерство невозможно без эффективных систем накопления энергии, поэтому государство окажет поддержку развитию этой отрасли, заявил российский лидер, пишет ТАСС.

    «Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», – подчеркнул Путин.

    Он обратил особое внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий и широкого внедрения новых разработок. Глава государства добавил, что производителям уже предоставляются значимые преференции для запуска производств, прежде всего в налоговой сфере.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области.

    Глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

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    6 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проведет совещание по развитию систем накопления энергии, в ходе которого по видеосвязи откроет предприятие по выпуску батарей и заслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи даст старт работе кластера по производству электрических батарей в Москве, передает РИА «Новости».

    Во вторник глава государства проведет профильное совещание, посвященное развитию систем накопления энергии.

    «Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Россия начинает выпускать собственные аккумуляторы и батареи в промышленных масштабах. В рамках совещания также запланировано выступление главы Росатома Алексея Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей.

    В прошлом году Росатом передал специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс.

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    6 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил об открытии в Московском регионе новой фабрики аккумуляторов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Московском регионе вводится в промышленную эксплуатацию еще одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов, заявил президент Владимир Путин.

    «Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул важность повышения локализации производства аккумуляторов. По его словам, речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья.

    Для достижения этой цели необходимо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, используемых при изготовлении накопительной энергии, а также внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение, добавил он.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.

    В прошлом месяце президент отметил хорошие результаты и перспективы Росатома на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.

    В сентябре глава государства также наградил работников предприятий Росатома государственными грамотами.

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    6 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков назвал поздравления близких главным для Путина в день рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Для президента России Владимира Путина в его день рождения главными являются поздравления родных и близких, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Самым важным для российского лидера в день его рождения остается внимание семьи и друзей, передает РИА «Новости».

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также добавил, что у президента редко получается сделать этот день полностью праздничным. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с предстоящим днем рождения.

    В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко решил лично передать ему подарок.

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    6 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по высокотехнологичной энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин намерен посвятить вторник вопросам развития современных систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава государства во вторник проведет профильное мероприятие. «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента отметил, что без широкого задействования таких систем экономика страны не сможет развиваться в высокотехнологичном режиме.

    Эта тема также касается и повседневной жизни, указал представитель Кремля. Он напомнил об использовании электрического транспорта, включая коммунальные автобусы, а также о необходимости заряжать мобильные телефоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства обсудил с лидером Индонезии развитие атомной энергетики.

    Летом президент называл Россию абсолютным лидером мировой ядерной генерации.

    В прошлом году Путин заявил о развитии энергетического партнерства с Индией.

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    6 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин: Энергия является базовым ресурсом экономики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Энергия сейчас является базовым ресурсом экономики, заявил президент Владимир Путин на тематическом совещании.

    Российский лидер подчеркнул важность развития собственных современных источников накопления энергии, пишет ТАСС. «Энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», – заявил Путин.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина по высокотехнологичной энергетике. Песков сообщил о запуске президентом производства электрических батарей.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовится

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовка к ежегодной совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, подготовка уже началась», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента уточнил, что, как и в предыдущие годы, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. «Мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат: это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина.

    Нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию с президентом в 2025 году.

    Также в прошлом году Путин пообещал участнице прямой линии стажировку у Зарубина.

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    6 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина

    Путин запланировал серию международных телефонных разговоров в день рождения

    Президент Владимир Путин в среду проведет серию международных телефонных разговоров по случаю дня рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В свой день рождения президент России планирует провести множество переговоров с иностранными лидерами, передает РИА «Новости».

    «Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров. Конечно же, в первую очередь, по случаю его дня рождения. Мы будем вас информировать об этом», – сказал Песков журналистам.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с предстоящим днем рождения.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлом году решил лично передать Путину подарок на его день рождения.

    Также свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения в 2025 году.

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    6 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению

    Ушаков: Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия в саммите СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркмению для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Четверг–пятница, 8-9 октября – рабочий визит нашего президента в Туркменистан... Под председательством президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова состоятся два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Каспийский экологический саммит», – передает слова Ушакова РИА «Новости».

    Мероприятия состоятся в курортном комплексе «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС.

    В июне президент заявил об успешном проведении саммита Россия – АСЕАН.

    В январе посол России в Ашхабаде сообщил о визите главы государства на саммит СНГ в Туркмении.

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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