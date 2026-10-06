Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению

Эксперт: Российский электротранспорт на российских аккумуляторах становится реальностью
Инженер-робототехник: По инициативе президента в России с нуля создается целая индустрия будущего
«С точки зрения робототехники и промышленной автоматизации, запуск первой очереди кластера роботизированных производств электробатарей на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» – это серьезный сдвиг в отечественной промышленности», – считает Клиновицкий. Он отметил, что на площадке установлено 700 роботов, объединенных в 20 комплексов. Автоматизация на одном из заводов кластера – «Рэнера» – достигает 95%, а на втором – «Инэсис» – приближается к 100%.
«Это уже не отдельные манипуляторы или линии, а связанные системы, которые позволяют выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год и закрывать почти 70% потребности внутреннего рынка», – сказал инженер.
Запуск кластера, отмечает эксперт, расширяет отечественную базу для автономных комплексов. «Компактные ячейки «Инэсис» ориентированы на рынок средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, электровелосипедов и электроскутеров, а также применяются в спецтехнике, системах накопления энергии и роботизированных комплексах. Тяговые аккумуляторы «Рэнера» будут востребованы в электромобилях, электробусах, трамваях, речных судах, коммунальной технике и роботизированных комплексах, а также обеспечат резервное питание промышленных объектов, центров обработки данных и больниц», – пояснил Клиновицкий.
При этом, по его мнению, за запуском кластера стоит нечто большее, чем просто импортозамещение: «По инициативе президента в России с нуля создается целая индустрия будущего – производство электробатарей. И это принципиально меняет горизонты: будут свои аккумуляторы – будет и больше современных моделей транспорта».
«Российский электротранспорт на российских аккумуляторах – еще десять лет назад это казалось фантастикой, а сегодня становится реальной основой для развития технологий, промышленности и городской инфраструктуры», – подчеркнул Клиновицкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области. Президент заявил, что стране нужны собственные современные системы накопления энергии. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в столице.