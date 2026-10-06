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    6 октября 2026, 19:12 • Новости дня

    Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Хорватия приступают к совместной добыче природного газа на приграничном месторождении Залата-Дравица, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань после переговоров в Загребе с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    «Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.

    Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.

    Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.

    Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.

    Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.

    5 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

    Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.

    Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

    Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

    В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

    В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.

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    5 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Литвы и Польши приступили к обновлению планов эвакуации населения на случай экстремальных ситуаций, предполагающих создание альтернативных пунктов пересечения границы.

    Об этом стало известно по итогам совместной пресс-конференции министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского и главы литовского МВД Мартинаса Кателинаса в Вильнюсе, передает ТАСС.

    «Мы обсудили то, что надо сделать для установления альтернативных пунктов пересечения границы на случай экстремальных ситуаций, организации центров приема эвакуированных», – заявил польский министр. Он подчеркнул, что существующие планы нуждаются в обновлении, в том числе в территориальном аспекте, а также требуют унификации процедур пересечения границы.

    В свою очередь, Кателинас отметил, что в случае экстренной ситуации путь отступления в Европу для жителей Литвы, Латвии и Эстонии будет общим. По его словам, для этих стран останется единственный коридор, проходящий через территорию Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Литвы решили разработать план эвакуации населения на случай войны.

    В прошлом году руководство прибалтийских стран приступило к подготовке массового вывоза жителей.

    В августе текущего года литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом россиян в Калининград.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе

    Запасов газа в хранилищах Евросоюза оказалось достаточно на два месяца зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) при отсутствии новых поставок хватит примерно на 60–70 дней потребления зимой, свидетельствуют расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 млрд кубометров, в них находится порядка 75–76 млрд кубометров газа (около 73% заполненности). При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1–1,3 млрд кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на два месяца, пишет РИА «Новости».

    Хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются трубопроводные поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

    Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года хранилища были заполнены более чем на 99%, в 2024 году – более чем на 90%, а 1 октября 2025 года – на 83%.

    Накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила: «Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию». В ЕК связали риски со «значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

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    6 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал условие потери Арменией преференций на газ из России

    МИД предрек Армении потерю преференций на газ при отказе от союза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой приведет к потере преференций в цене на российский газ.

    Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».

    «У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.

    Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.

    При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.

    В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

    Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.

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    6 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за рост цен на электроэнергию в Европе на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политиков.

    «Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

    Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.

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    6 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита

    Шесть государств Европы задумались о создании адриатического оборонного щита

    Греция, Италия, Хорватия, Словения, Албания и Черногория рассмотрят возможность формирования единой системы безопасности, которая объединит космические, наземные и морские силы.

    Шесть государств Адриатического региона рассмотрят возможность создания общего оборонного щита. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи глав министерств обороны региональной инициативы ADRION, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что новая континентальная инфраструктура безопасности призвана объединить различные виды войск государств-участников. Щит планируется использовать для защиты критической инфраструктуры, противодействия гибридным угрозам, а также обеспечения подводной безопасности и военной мобильности.

    В документе, текст которого опубликовало греческое внешнеполитическое ведомство, подчеркивается намерение развивать инициативу ADRION в качестве стратегической программы. Ее главной целью станет обеспечение стабильности всего Адриатико-Ионического региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой войны.

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    6 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах ускорили темпы роста во время дневных торгов. Стоимость тысячи кубометров увеличилась на 4,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня и превысила отметку 887 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Торги во вторник открылись на уровне 860,7 доллара. К утру котировки поднялись до 871,8 доллара, а во второй половине дня достигли 887,2 доллара. Накануне торги закрылись на расчетной цене 852,3 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое удорожание энергоносителей в европейских странах спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С весны стоимость газа демонстрирует высокую волатильность: в марте она увеличилась почти на 60%, а по итогам сентября средняя цена достигла 897,1 доллара, прибавив 20% к августовскому уровню.

    Устойчиво высокие цены на европейских газовых хабах наблюдались в течение 2021 и 2022 годов. Исторический рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 872 долларам.

    В понедельник биржевая цена выросла до 875 долларов.

    В пятницу цены опустились ниже 850 долларов.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Премьер Литвы Синкявичюс поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил министерству обороны представить США варианты и условия постоянного размещения американских войск в республике.

    «Я поручил министерству национальной обороны подготовиться, представить страну, представить возможности и условия, при которых мы могли бы принять постоянно дислоцированные американские войска», – заявил Синкявичюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

    Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность создания постоянной военной базы в Литве.

    По словам премьер-министра, этот вопрос обсуждался в середине сентября во время визита специального посланника президента США Джона Коула. «Мы были бы заинтересованы в постоянном размещении американских войск в Литве, мы готовы предоставить американской стороне наилучшие возможные условия, и я рад, что президент Трамп не исключает такой возможности», – добавил Синкявичюс.

    В настоящее время американские военные находятся в Литве на ротационной основе, сменяясь каждые девять месяцев. С 2019 года в стране размещался батальон численностью около тысячи человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Синкявичюс пообещал оплатить расходы постоянной базы США. В понедельник Трамп не исключил ее создания в Литве.

    В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в республике.

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    6 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Швеция решила направить на восток Польши зенитные комплексы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведские власти в декабре отправят в польский город Жешув подразделение противовоздушной обороны Patriot со 100 военнослужащими для защиты военной базы НАТО.

    Задача скандинавских военных будет заключаться в охране логистического центра Североатлантического альянса по поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

    Сейчас базу в Жешуве, через которую ежемесячно проходит около 18 тыс. тонн грузов, защищают вооруженные силы Нидерландов.

    «Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО», – заявила начальник шведского полка ПВО София Вестермарк.

    Она отметила, что угроза логистическому хабу исходит как с земли, так и с воздуха. По словам офицера, шведские зенитно-ракетные комплексы будут задействованы для защиты базы от беспилотников и ракет. Ожидается, что миссия начнется 1 декабря и продлится до семи месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правящая партия Швеции предложила объединить противовоздушную оборону Прибалтики и севера Европы.

    В мае Стокгольм решил закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата.

    В апреле Министерство обороны Украины сообщило о планах получить от шведской стороны комплексы Tridon Mk2 на 400 млн евро.

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    6 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Президент Латвии поручил премьер-министру сформировать новый кабмин

    Президент Латвии Ринкевичс поручил премьеру Кулбергсу сформировать новый кабмин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый состав правительства по итогам парламентских выборов.

    «Мы договорились, что действующий премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции», – заявил Ринкевичс, передает ТАСС со ссылкой на портал LSM.

    Глава государства отметил, что письменное распоряжение о выдвижении Кулбергса он сможет издать после 3 ноября, когда будут официально утверждены полномочия нового созыва Сейма и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это не мешает уже сейчас в полную силу работать над формированием правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутаты «Русского союза Латвии» пообещали защищать права русских в Сейме.

    В воскресенье на парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать голосование.

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    6 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД: Армения нигде не найдет более выгодных условий по газу, как у России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Армения не сможет найти такие же льготные условия закупок газа, какие предлагает российская сторона.

    Ереван не сможет найти полноценную замену российскому газу на столь же выгодных условиях, подчеркнул Калугин, пишет РИА «Новости». «Очевидно, что настолько же льготных условий, как сегодня предлагает Россия, Ереван нигде не найдет. Покупать газ придется по рыночной стоимости, что приведет к образованию новых дыр в бюджете», – заявил он.

    По словам Калугина, у Брюсселя нет свободных средств на субсидии для республики, поскольку ресурсы направляются на поддержку властей Украины. Дипломат добавил, что возможная финансовая помощь со стороны Евросоюза будет состоять из кредитов, что еще сильнее увеличит и без того высокую долговую нагрузку Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину».

    В прошлом месяце Россия возобновила поставки природного газа в республику.

    В Совете безопасности оценили последствия отказа Еревана от российского газа.

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    6 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    В РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году

    РСТ: В 2027 году выдача шенгенских виз россиянам может сократиться

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году число выдаваемых россиянам шенгенских виз может сократиться из-за вероятного пересмотра Евросоюзом визовой политики в отношении граждан России, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «Полной остановки выдачи виз мы не ожидаем. Однако в 2027 году объем выдачи шенгенских виз российским туристам может сократиться», – заявил Абасов, пишет ТАСС. Он отметил, что пока преждевременно говорить о конкретных ограничениях, так как проект выводов Европейского совета, который обсудят 15-16 октября в Брюсселе, еще должен пройти согласование.

    Абасов подчеркнул, что новые решения, меняющие порядок выдачи шенгена, пока не приняты, но пересмотр визовых требований упомянут в проекте документа, подготовленном генеральным секретариатом Совета ЕС.

    По словам эксперта, даже при ужесточении политики европейские направления останутся в предложениях российских туроператоров, измениться могут лишь сроки, стоимость и порядок оформления документов.

    По данным Еврокомиссии, в 2025 году россиянам выдали 618,8 тыс. виз, при этом доля многократных виз снизилась до 28,4%. Более 70% всех выданных виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах.

    В начале сентября Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян.

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    6 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии решили ограничить из-за обмеления Дуная

    Мощность болгарской АЭС «Козлодуй» ограничат из-за обмеления Дуная

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Болгарии рабочая группа приняла решение об ограничении мощности энергоблоков АЭС «Козлодуй» на фоне падения уровня воды в реке Дунай.

     Мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Козлодуй» будет снижена на 90 мегаватт, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт станции. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая отвечает за обеспечение безопасной и надежной эксплуатации реакторов при длительном снижении уровня реки.

    В пресс-службе АЭС уточнили, что дальнейшее понижение уровня Дуная, которое прогнозируют метеорологи, может спровоцировать новые ограничения в работе станции.

    Все действия АЭС предпринимаются в соответствии с гидрологической обстановкой и координируются с Минэнерго и системным оператором, обеспечивающим распределение электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Болгария приостановила санкции к России ради комплектующих для АЭС «Козлодуй».

    В августе власти страны решили построить дамбу для спасения станции.

    Зимой замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй».

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