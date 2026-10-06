Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами

Tекст: Денис Тельманов

Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.

«Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.

Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.

Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.

Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.

Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.