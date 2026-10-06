Минобороны Индии заказало российско-индийские системы BrahMos на 68 млн долларов

Стоимость соглашения составляет 6,615 млрд рупий, или около 68 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на индийское военное ведомство. Проект позволит создать новые рабочие места, укрепит систему обеспечения морской безопасности и обороноспособность страны.
Кроме того, сделка станет важным этапом работы по освоению передовых военных технологий внутри Индии, отметили в министерстве.
BrahMos – основная противокорабельная ракетная система индийского флота, предназначенная для поражения наземных и морских целей на значительном расстоянии со сверхзвуковой скоростью. Ракеты, разработанные совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, состоят на вооружении сухопутных войск, ВМС и ВВС Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом крылатые ракеты BrahMos обеспечили победу в операции «Синдур».
В мае Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет этого типа во Вьетнам.
В марте Нью-Дели продал Индонезии первые боевые системы BrahMos.