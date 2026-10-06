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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня

    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

    Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»

    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    @ Johan Nilsson/TT/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

    Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».

    В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции

    Politico: Меланшон призвал к протестам в поддержку школьников по всей Франции

    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон во вторник призвал сторонников выйти на общенациональные акции в поддержку учащихся, блокирующих лицеи по всей стране.

    Массовые студенческие и школьные протесты во Франции, начавшиеся в прошлом месяце из-за требований увеличить финансирование образования и улучшить условия труда, к этой неделе охватили, по оценке властей, от 400 до 500 лицеев, что составляет около 10% учебных заведений страны. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что на прошлой неделе на 24 акциях фиксировались поджоги и акты вандализма, пишет Politico.

    В опубликованном в понедельник почти двадцатиминутном видео Меланшон отверг обвинения правительства и правых партий в подстрекательстве к насилию и обвинил полицию в жестком разгоне демонстраций. «Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года», – заявил он и добавил, что политика экономии и сокращения бюджетов «привела систему образования почти к коллапсу». Канцелярия премьера Себастьена Лекорню утверждает, что «Непокоренная Франция» и ее союзники способствовали разрастанию протестов.

    Политик назвал обвинения в поощрении насилия «абсурдными», но видит в протестах шанс укрепить поддержку среди молодежи и выйти во второй тур президентских выборов. В своем блоге он написал, что власти «сделали ошибку», объявив его движение «дьяволом во плоти», поскольку это принесло ему «существенный всплеск популярности в лицеях». По данным опроса Cluster17, 47% французов младше 35 лет готовы проголосовать за Меланшона, а агрегатор опросов Politico показывает, что он незначительно опережает центристов в борьбе за выход во второй тур против лидера крайне правых Марин Ле Пен, хотя 73% избирателей в целом исключают для себя голосование за него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция задержала более 6 тыс. участников школьных протестов. В понедельник власти назвали число пострадавших во время столкновений между подростками и полицией. В тот же день сообщалось, что участники акций в ряде городов начали применять «коктейли Молотова».

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    5 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг

    Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали, сообщило радио Ici.

    Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

    «Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.

    Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.

    Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Александра Пушкина.

    В мае грабители французских музеев перешли к нападениям на посетителей.

    В прошлом году у бывшего главы УЕФА Мишеля Платини украли 20 трофеев.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    6 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

    BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже, Страсбурге и Лионе на протестных акциях учащихся начались столкновения с полицией, столичные правоохранители применили слезоточивый газ.

    Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.

    По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.

    Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.

    Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.

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    6 октября 2026, 03:41 • Новости дня
    Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

    «Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

    Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

    Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

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    5 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников

    Глава Минобра Жеффре: В ходе протестов во Франции пострадали около 200 учеников

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала массовых протестных акций старшеклассников во Франции пострадали около 200 учеников, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    «С начала (акций) пострадали 190 учеников», – заявил министр, передает РИА «Новости». Основная часть травм, по его словам, связана либо с несчастными случаями в ходе манифестаций, либо с действиями зачинщиков беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

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    6 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов к переговорам и проверкам по ядерной программе, но после визитов инспекторов МАГАТЭ иранские объекты подвергались ударам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.

    Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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